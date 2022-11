Pyramid Games z 62 proc. wzrostem przychodów netto za trzy kwartały 2022 roku

Ponad 3 mln 391 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży przez 9 miesięcy br. wypracował notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych z Grupy PlayWay – Pyramid Games. Oznacza to wzrost o 62 proc. w porównaniu r/r, kiedy w 2021 r. przychody spółki wyniosły ponad 2 mln zł. Już 16 listopada lubelskie studio wypuści na rynek dodatek do paleontologicznej gry Dinosaur Fossil Hunter, a na pierwszy kwartał 2023 r. zapowiada premierę Occupy Mars:The Game.

W trzecim kwartale br. Pyramid Games odnotowało stratę netto na poziomie ponad 76 tys. zł. Od początku roku do końca września firma wypracowała przeszło 819 tys. zł zysku netto.

– Na nasz wynik finansowy po trzech kwartałach br. duży wpływ miała sprzedaż gry Dinosaur Fossil Hunter. Obecnie na platformie Steam zbliża się ona do poziomu 30 tys. egzemplarzy. W trzecim kwartale skupiliśmy się nad rozwojem tytułu poprzez pracę nad aktualizacjami i płatnymi dodatkami oraz pracami nad Occupy Mars: The Game, które wymagały od nas wkładu finansowego. Rozpoczęliśmy także realizowany we własnym zakresie port gry Dinosaur Fossil Hunter na konsole Xbox. Mamy nadzieję, że to wszystko wpłynie pozytywnie na nasze dalsze wyniki finansowe – komentuje Jacek Wyszyński, prezes zarządu Pyramid Games S.A.

W Dinosaur Fossil Hunter gracze wcielają się w rolę paleontologa. W trakcie rozgrywki odkrywają i kompletują szkielety dinozaurów, które następnie zaprezentują na wystawie we własnym muzeum. Już 16 listopada ukaże się pierwsze płatne DLC do gry, które pozwoli użytkownikom m.in. umieszczać w muzeach nie tylko odnalezione szkielety wymarłych gadów, ale też ich statuły, naturalnych rozmiarów, które gracz może pomalować w dowolny sposób, za pomocą pędzli, tekstur czy detali. Kolejnym dodatkiem do gry będzie Raptor DLC, wprowadzający szkielety drapieżnika znanego z serii filmów Jurassic Park.

W sierpniu br. swoją premierę miała gra Zookeper wyprodukowana przez Pyramid Games na zlecenie Gaming Factory. W minionym kwartale lubelski producent gier skupiał się także nad pracami związanymi z tytułem własnym Occupy Mars: The Game. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych gier powstających w naszym kraju. Wishlista produkcji wynosi obecnie ponad 263 tys. użytkowników.

– Przez ostatnie miesiące prowadziliśmy szereg działań promocyjnych związanych z Occupy Mars:The Game. W sierpniu zaprezentowaliśmy przedpremierową wersję gry na festiwalu Gamescom 2022 w Kolonii, a we wrześniu jako partner i sponsor wzięliśmy udział m.in. w międzynarodowych zawodach łazików European Rover Challenge w Kielcach. Obecnie skupiamy się na intensywnej promocji tytułu w internecie. Wierzymy, że to wszystko przełoży się na sukces naszej gry – mówi Jacek Wyszyński, prezes zarządu Pyramid Games. – W październiku ogłosiliśmy zapowiedź Kickstartera Occupy Mars:The Game. W naszej opinii pozwoli to nam dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, którzy jeszcze nie znają naszego tytułu, a tym samym spowoduje odświeżenie wishlisty w okresie zbliżającej się premiery – dodaje Jacek Wyszyński.

Głównym celem graczy w Occupy Mars: The Game jest przetrwanie w wymagającym środowisku i kolonizacja Czerwonej Planety. Premiera gry w trybie wczesnego dostępu planowana jest obecnie w styczniu lub lutym 2023 r., studio zastrzegło jednak, że może ona ulec zmianie i po więcej informacji odsyła do raportu kwartalnego.

W trzecim kwartale br. Pyramid Games kontynuowało również prace nad swoim innowacyjnym systemem OpenCoOp, który pozwoli na szybsze i bardziej opłacalne tworzenie gier wieloosobowych. Projekt został zrealizowany w ramach programu NCBiR GameINN i jest rozwijany przez Studio. W kolejnych miesiącach system ma być wdrażany w grach.