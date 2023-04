PZF: faktoring zwolnił, choć nadal rośnie – wyniki faktorów po I kwartale 2023 r.

Polscy faktorzy sfinansowali w I kwartale 2023 r. bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 113,8 mld zł. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 8,4 proc. większej niż w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. Faktury na gotówkę zamieniło 22,4 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 6,4 mln dokumentów płatniczych. Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także 6 podmiotów o statusie partnera.

– Przedsiębiorcy poszukujący finansowania stawiają na rozwiązania proste i wygodne. Dlatego coraz chętniej sięgają po faktoring i przedstawiają do sfinansowania coraz więcej faktur. Nasza usługa pozwala błyskawicznie zamienić je na gotówkę. Dzięki swojej prostocie i elastyczności pozostaje najszybciej rozwijającą się usługą finansową.

Pomimo obaw i niepewności związanych z wojną w Ukrainie, zmianami w sferze legislacyjno-regulacyjnej, pogarszających się warunków gospodarczych, liczba podmiotów sięgających po faktoring stale rośnie. Dowodzi to zaufania, jakim darzą nas przedsiębiorcy. Doceniają oni, że nasza usługa nieustannie wspiera ich w utrzymywaniu płynności, rozwijaniu biznesu czy poszukiwaniu nowych rynków. – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 22,4 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 6,4 mln faktur o łącznej wartości 113,8 mld zł.

– Faktorzy skutecznie rozwiązują problemy finansowe polskich przedsiębiorców. Coraz więcej odbiorców ich towarów i usług oczekuje faktur z dłuższymi terminami płatności. Dla wielu dostawców jest to główny powód zachwiania płynności finansowej. Dzięki faktoringowi mogą zaspokoić swoje najpilniejsze potrzeby i na bieżąco regulować zobowiązania, takie jak wypłaty wynagrodzeń, pokrywanie ubezpieczenia społecznego czy wypełnianie obowiązków podatkowych. W odróżnieniu od innych form finansowania, faktorzy nie oczekują przedstawienia „twardych” zabezpieczeń. Udzielają finansowania na podstawie wystawionych przez przedsiębiorców faktur. To najprostsza forma dostępu do gotówki i zapobiegania zatorom płatniczym. – dodaje Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Z usług faktoringowych korzystają przede wszystkim firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, czyli przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne. Działają one w warunkach zmiennej koniunktury na rynku. Potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki nim mogą szybko i łatwo regulować własne zobowiązania. Mogą też udostępnić kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur. Sięgając po faktoring, podnoszą swoją konkurencyjność w sektorach, w których działają.