PZPO: Sprzedaż opon w H1 2021. Duże wzrosty we wszystkich segmentach

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w drugim kwartale 2021 roku zanotowano duże wzrosty sprzedaży opon. To potwierdzenie trendów obserwowanych od początku roku i wyjście z zeszłorocznej zapaści spowodowanej pandemią. Sprzedaż zwiększyła się następująco w poszczególnych segmentach: opony do samochodów osobowych +74%, SUV +103%, ciężarowych +32%, dostawczych +135%, rolniczych +115%, przemysłowych +57%. Także w Europie znacząco zwiększyła się sprzedaż opon – co potwierdzają dane Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA).

W całym I półroczu 2021 roku sprzedaż zwiększyła się: w segmencie opon osobowych o +34%, SUV +56%, ciężarowych +34%, dostawczych +53%, motocyklowych +14%, rolniczych +55%, przemysłowych +17%. Wzrost w klasie opon premium wyniósł aż +46%, a ich udział w rynku zwiększył się o 2 pp. do poziomu 33%.

– Obserwujemy bardzo duże wzrosty sprzedaży opon we wszystkich segmentach. Wygląda to na mocny trend i odbicie po zeszłorocznej, pandemicznej zapaści. W drugim kwartale mamy wręcz trzycyfrową dynamikę rok do roku, a także dwucyfrową w porównaniu do roku 2019 – czyli do danych sprzed pandemii. Łącznie w pierwszym półroczu wyraźne, dwucyfrowe wzrosty notują wszystkie segmenty opon – wskazuje Maciej Winiarz, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) .

– To ważne, że kierowcy pomimo pandemii nie zapomnieli, jak ważne są opony w kontekście bezpieczeństwa na drodze. Coraz świadomiej i efektywniej inwestują w swoje ogumienie – o czym świadczy systematycznie rosnący udział opon premium, który sięgnął już 33% i wyprzedził opony z półki średniej. W większości segmentów wzrosty przewyższyły także te z 2019 r. – dodaje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

Europejski rynek opon

Dane za II kwartał 2021 roku potwierdzają pozytywną ewolucję, która rozpoczęła się w I kw. br., wzmacniając ożywienie w branży. Wszystkie segmenty odnotowały wzrost w porównaniu do drugiego kwartału 2020 r. i to drugi pozytywny kwartał. To dobry sygnał dla branży, po bezprecedensowym wpływie pandemii Covid-19. Segment opon do samochodów osobowych wzrósł o +44%, do samochodów ciężarowych o +42%, a motocyklowych o +41%. Sprzedaż opon rolniczych zwiększyła się najmniej, o +6%.

– Dodatnie wyniki drugiego kwartału we wszystkich segmentach są bardzo obiecujące dla ożywienia przemysłu oponiarskiego. Czujemy ulgę i pewność, że to również dzięki masowym szczepieniom świat ponownie zaczyna się poruszać. Jeśli porównamy dane z 2021 roku z tym samym okresem z 2019 roku zauważymy, że powoli wracamy do sprzedaży na tym samym poziomie, z oponami całorocznymi jako najdynamiczniejszym segmentem – powiedziała Fazilet Cinaralp, sekretarz generalna Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA).