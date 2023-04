Q1 2023 jest najlepszym pierwszym kwartałem w historii STS S.A. i drugim rekordowym po Q4 2022

Wartość zawartych zakładów w I kwartale 2023 roku w STS S.A. (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) – głównej spółce operacyjnej w Grupie STS – wyniosła 1,193 mld zł i była wyższa o 16% rok do roku, gdy w I kwartale 2022 roku wyniosła 1,026 mld zł. Od stycznia do marca br. NGR dla STS (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wzrósł o 12% rdr. z 156 mln zł do 175 mln zł. W trzech pierwszych miesiącach br. STS wypracował GGR na poziomie 305 mln zł (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii), przed rokiem było to 279 mln zł. Jest to wzrost o 9% rdr.

W pierwszym kwartale 2023 roku liczba nowych rejestracji (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wyniosła 57 tysięcy, przed rokiem było to 56 tysięcy. Liczba osób, które dokonały pierwszego depozytu wyniosła od stycznia do marca br. 37 tysięcy, przed rokiem było to 35 tysięcy (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii). Liczba aktywnych użytkowników w Q1 2023 wyniosła 331 tysięcy, w Q1 2022 było ich 339 tysięcy (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii).

Zgodnie z naszymi przewidywaniami w pierwszym kwartale 2023 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne. Odnotowaliśmy istotne wzrosty najważniejszych wskaźników dotyczących naszej działalności. Klienci STS pozostają silni i chętnie zawierają zakłady. Ponadto znacząca część graczy pozyskanych w trakcie Mistrzostw Świata wykazuje się wysoką aktywnością. Liczymy, że w dalszych miesiącach br. będziemy dalej skutecznie aktywizować naszą rozbudowaną bazę klientów, która zresztą cały czas się powiększa – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

W 2023 roku Grupa planuje szereg działań, których celem jest zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. W tym celu spółka zreorganizowała działalność, skupiając się na Polsce i zamykając aktywność w ramach licencji w Wielkiej Brytanii i Estonii.

W Q1 2023 Grupa STS – działalność w Polsce, Wielkiej Brytanii i Estonii – odnotowała wartość zawartych zakładów na poziomie 1,199 mld zł, przed rokiem było to 1,075 mld zł. NGR dla Grupy STS wyniósł od stycznia do marca br. 176 mln zł, przed rokiem było to 158 mln zł. GGR w Grupie STS w pierwszych trzech miesiącach br. to 306 mln zł, przed rokiem było to 282 mln zł.

W pierwszym kwartale 2023 roku liczba nowych rejestracji dla Grupy STS – działalność w Polsce, Wielkiej Brytanii i Estonii – wyniosła 57 tysięcy, przed rokiem było to 64 tysiące. Liczba osób, które dokonały pierwszego depozytu wyniosła od stycznia do marca br. 38 tysięcy, przed rokiem było to 41 tysięcy. Liczba aktywnych użytkowników dla Grupy STS w Q1 2023 wyniosła 333 tysiące, w Q1 2022 było ich 350 tysięcy.

W 2022 roku Grupa STS wygenerowała NGR na poziomie 663 mln zł, gdy w 2021 roku było to 565 mln zł, co oznacza wzrost o 17% rok do roku. Wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 4,679 mld zł, gdy w 2021 roku było to 4,492 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników wyniosła zaś 783 tys., natomiast 693 tys. w 2021 roku. Grupa odnotowała w 2022 roku. 439 tys. nowych rejestracji (370 tys. w 2021 r.), a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 317 tys. (249 tys. w 2021 r.). Wszystkie dane operacyjne znajdowały się wówczas na historycznych maksimach.

Grupa STS w 2022 roku odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 579 mln zł, gdy rok wcześniej wyniosły 498 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku w wysokości ponad 16%. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 169 mln zł[1], w 2021 rok wyniósł zaś 131 mln zł. Oznacza to, że jest wyższy rok do roku aż o niemal 29%. Ponadto skorygowana EBITDA osiągnęła w zeszłym roku poziom 273 mln zł, czyli o przeszło 26% więcej względem wyniku z 2021 roku. Marża skoryg. EBITDA w 2022 roku wyniosła 41,2%, gdy przed rokiem wynosiła 38,2%. Wzrosła zatem o 3 punkty procentowe.

[1] Z uwzględnieniem odpisu w wysokości 9,2 mln zł. Nota 28.4 oraz nota nr 38 w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.