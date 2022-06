„Rafał Brzoska Foundation” szuka talentów

Rafał Brzoska, przedsiębiorca i filantrop, zainaugurował działalność swojej fundacji – „Rafał Brzoska Foundation”, która ma wspierać młodych, zdolnych ludzi w ich drodze do sukcesu i rozwijaniu talentów. Organizacja powstała z myślą o dzieciach i młodzieży, które mają mniejsze możliwości edukacyjne ze względu na pochodzenie, sytuację ekonomiczną lub społeczną. W ramach fundacji działać będą programy edukacyjne, w tym Fundusz Stypendialny, do którego można się już zgłaszać.

Rafał Brzoska jest przekonany, że na biznesie spoczywa dzisiaj wielka odpowiedzialność za nasze otoczenie – za przyszłość kapitału społecznego, środowiska naturalnego, kolejnych pokoleń, kraju. Kluczowym motywem filantropii jest dla twórcy InPostu wspieranie rozwoju i edukacji tych, którzy dzięki wyjątkowym zdolnościom, zaangażowaniu i determinacji mogą zmieniać świat, a nie zawsze mają wystarczające warunki, by doskonalić swój potencjał.

Moje dotychczasowe osiągnięcia biznesowe są powodem wielkiej radości i osobistej satysfakcji. Pamiętam jednak drogę do miejsca, w którym jestem teraz. Urodziłem się i wychowałam na śląskiej wsi, chodziłem tam do szkoły, ale bez możliwości zajęć dodatkowych, nauki języków obcych, jak i bez finansowego wsparcia rodziny. Nigdy jednak nie brakowało mi ambicji ani determinacji, które pomogły w realizacji marzeń – mówi Rafał Brzoska, Prezes Zarządu „Rafał Brzoska Foundation” – Fundacja ma sprawić, by osoby, które mierzą się z podobnymi doświadczeniami jak moje z dzieciństwa, miały lepszy start. Chcemy wspierać zdolne, pracowite dzieciaki z głodem sukcesu i zapewnić im wymarzony rozwój. Jeżeli jej czy jego pragnieniem jest kształcenie się na najlepszych uczelniach świata jak University of Oxford czy Yale University, ciężko pracuje, by się tam dostać, naszym zadaniemi jest zapewnienie im wsparcia finansowego i edukacyjnego, aby szanse na studiowanie tam były osiągalne.

Kołem zamachowym działań Rafał Brzoska Foundation są programy stypendialne z różnych dziedzin jak nauki ścisłe, humanistyczne, sztuka czy przedsiębiorczość. Programy mają pomóc w zdobywaniu nowych kompetencji, rozbudzenia kreatywnego myślenia i budowaniu pewności siebie, która pozwolą odważnie iść naprzód i sięgać po marzenia. Ta pomoc obejmuje wszechstronne i indywidualne wsparcie rozwojowe, naukowe, społeczne oraz finansowe dostosowane do potrzeb i możliwości podopiecznych. Stypendystów pod opiekę wezmą nasi mentorzy i przedstawiciele Rady Nadzorczej, ludzie z ogromnym doświadczeniem, wizją i praktyką zawodową, którzy odnieśli sukces w różnych obszarach.

Stypendium mogą uzyskać laureaci konkursu, do którego już można aplikować. Rekrutacja potrwa do końca czerwca 2022 roku. Każda zgłoszona osoba będzie oceniana według tych samych kryteriów: zdolności i talentu, wizji i pomysłu na siebie, pozytywnego wpływu na otoczenie, sytuacji ekonomicznej lub rodzinnej, wieku – 13-25 lat.

Jestem głęboko przekonany, że pomaganie jest kluczowym elementem człowieczeństwa. Wierzę, że odpowiednie wsparcie dla świadomych, utalentowanych i posiadających aspiracje młodych ludzi może sprawić, że będą mogli się realizować w pełni i zmieniać świat na lepsze. – dodaje Brzoska – We wszystkich projektach, w które się angażuję, zawsze wspiera mnie Omenaa Mensah jako Wiceprezeska Zarządu – moja wielka Inspiracja, Przyjaciel, Żona. Dlatego nie wyobrażam sobie prowadzenia Fundacji bez niej u mojego boku.

Wśród członków Rady Nadzorczej Rafał Brzoska Foundation są:

Aleksandra Przegalińska – polska filozofka, futurolożka, doktorka nauk humanistycznych i doktorka habilitowana nauk społecznych, publicystka. Profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, od 2020 roku prorektorka ds. współpracy z zagranicą. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, współpracuje z Uniwersytetem Harvarda. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karol Wójcicki – popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, podróżnik i fotograf. Twórca największego w Polsce astronomicznego bloga, portalu i fanpage’a „Z głową w gwiazdach”. Karol Palczak – malarz. Urodził się w 1987 roku w Przemyślu. Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej miejscowości – Krzywczy na Podkarpaciu, gdzie tworzy i mieszka. Dariusz Żuk – współtwórca ekosystemu startupów i przedsiębiorczości w Polsce. Zakładał między innymi Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), które wykreowały ponad 16000 startupów, Fundusz AIP Seed, który na najwcześniejszym etapie rozwoju zainwestował w ponad 120 startupów czy sieć Business Link – lidera coworkingowego w tej części Europy. Mariusz Dziubek – dyrektor i dyrygent Narodowej Orkiestry Dętej. Aranżer, kompozytor, producent muzyczny. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Gdańsku oraz Bydgoszczy. Doktor sztuk muzycznych.

W gronie Rady Mentorskiej Rafał Brzoska Foundation znaleźli się: