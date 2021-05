Raghu Raghurama nowym CEO VMware

Firma VMware ogłosiła, że z dniem 1 czerwca Zarząd powołuje Rangarajana Raghurama na stanowisko CEO i Członka Zarządu.

Do tej pory Raghuram zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora operacyjnego ds. produktów i usług chmurowych w VMware. „Cieszę się, że Raghu obejmie stanowisko dyrektora generalnego w VMware. Przez całą karierę wykazywał się uczciwością i konsekwencją, odgrywając kluczową rolę w sukcesie firmy VMware” – powiedział Michael Dell, prezes zarządu VMware. „Raghu zajmie się teraz projektowaniem przyszłości VMware, pomagając klientom i partnerom rozwijać ich cyfrowe biznesy w nowoczesnym, wielochmurowym świecie”.

Osiemnaście lat w VMware

Od początku kariery w VMware w 2003 r. Raghuram wspiera strategiczny rozwój firmy w obszarze biznesu oraz technologii. Pomagał w rozwoju strategicznego obszaru wirtualizacji, kierował strategią VMware odnośnie centrów danych zdefiniowanych programowo, stworzył koncept VMware w zakresie chmury obliczeniowej i transformacji SaaS, odgrywał kluczową rolę w realizacji fuzji i przejęć firmy oraz w nawiązywaniu współpracy z Dell Technologies, hiperskalerami i partnerami strategicznymi.

„Dziś VMware to lider technologii multi-cloud, z kompleksową platformą obejmującą chmury, centra danych i infrastrukturę brzegową, która wspiera transformację cyfrową naszych klientów” – powiedział Raghu Raghuram. „Mamy ogromne możliwości, odpowiednie rozwiązania i wspaniały zespół — będziemy realizować nasze cele wykorzystując pasję i sprawność, którą posiadamy.”

„Po dokładnej analizie Zarząd doszedł do wniosku, że Raghu jest najlepszą osobą do kierowania firmą jako CEO, ponieważ uosabia innowacje, reprezentuje nasze wartości i ma jasną wizję przyszłości VMware” – powiedział Paul Sagan, główny niezależny dyrektor VMware. „Chcemy również podziękować Zane’owi Rowe’owi za jego zaangażowanie w roli tymczasowego dyrektora generalnego i jego kluczową rolę, jaką nadal odgrywa jako dyrektor finansowy”.

Zmiany na innych, ważnych stanowiskach

VMware ogłosiło również, że Sumit Dhawan został mianowany prezesem, obejmując kierownictwo nad wszystkimi działami go-to-market, w tym Worldwide Sales, Worldwide Partner and Commercial Organization, Customer Experience and Success (CXS), Marketing oraz Communications. Obecnie pełni on funkcję starszego wiceprezesa i dyrektora ds. klientów w firmie VMware, gdzie pomaga opracowywać strategię biznesową dla nowych ofert multi-cloud.

Sanjay Poonen, obecnie Chief Operating Officer, Customer Operations, podjął osobistą decyzję o odejściu z VMware po 7 latach pracy w firmie, gdzie kierował działem Customer Operations, a wcześniej End-User Computing. „W imieniu zarządu i firmy dziękujemy Sanjayowi za jego wkład w rozwój VMware i życzymy mu powodzenia w jego przyszłych przedsięwzięciach” – powiedział Sagan. „Serdecznie gratuluję Raghu awansu na stanowisko dyrektora generalnego i wiem, że poprowadzi firmę na nowe wyżyny. Będę kibicować sukcesom firmy.” – skomentował Poonen, dyrektor operacyjny ds. operacji klienckich w VMware.

Wstępne wyniki finansowe VMware za pierwszy kwartał 2022

VMware podał wstępne wyniki finansowe. Przychody za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2022 mają wynieść 2,994 mld USD, co oznacza wzrost o 9,5% w stosunku do pierwszego kwartału roku fiskalnego 2021.

Przychody z połączenia subskrypcji i SaaS oraz z licencji ma wynieść 1,387 mld USD, co stanowi wzrost o 12,5% w stosunku do pierwszego kwartału roku obrotowego 2021. Oczekuje się, że marża operacyjna GAAP za pierwszy kwartał wyniesie 18,7%, a marża operacyjna non-GAAP – 30,8%.