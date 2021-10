RAION Games chce wykorzystać potencjał Nintendo Switch

RAION Games, spółka tworząca gry Indie Premium na Nintendo Switch chce skorzystać na rosnącym rynku konsol. Aktualnie studio pracuje nad trzema tytułami: osadzonym w cyberpunkowej stylistyce Datenshi: Reborn, zręcznościowej grze online Flyin Fat i będącej w fazie pre-produkcyjnej Blackwhite. Udziałowcem w spółce jest notowany na GPW PunkPirates. RAION Games nie wyklucza w najbliższym czasie emisji i debiutu na NewConnect. Spółka chce wydawać minimum dwie gry rocznie o budżetach do 0,5 mln zł.

– Na polskim rynku mamy relatywnie mało studiów, które zajmują się tworzeniem gier na Nintendo Switch. Ponad 71 proc. rodzimych podmiotów tworzy gry na PC. Dzięki takiemu nastawieniu jesteśmy w stanie zająć dużą część rynku na konsolach Nintendo. Dane pokazują, że konsolę Nintendo Switch posiada 89 milionów graczy, natomiast liczba użytkowników Nintendo Switch Online wynosi ponad 26 milionów subskrybentów – mówi Mateusz Niżnik, wiceprezes RAION Games.

Spółka chce skorzystać na małej konkurencji i rosnącej popularności gier typu Indie Premium na konsole. Budżet produkcyjny jednego tytułu wynosi maksymalnie 0,5 mln zł, a cykl produkcyjny 12 miesięcy. Inspiracją studia jest Bandai Namco Entertainment wraz z takimi tytułami, jak Tekken, Dragon Ball i Naruto, cieszące się powodzeniem wśród graczy młodszego, jak i starszego pokolenia na całym świecie.

– Liczba wszystkich gier dostępnych na Nintendo Switch to około 6,3 tys. sztuk, w tym ponad 1000 gier to platformowe. Dla porównania na Steam jest to 108,8 tys. gier, z czego ponad 7,3 tys. to gry platformowe. Spoglądając na rynek, widzimy w platformie Nintendo Switch o wiele większy potencjał, przemawia za tym, chociażby mniejsza konkurencja i łatwiejsze promowanie gier wśród odbiorców – dodaje Mateusz Niżnik.

RAION Games jest spółką stowarzyszoną, 25 proc. akcji spółki posiada PunkPirates, które rozwija gry z segmentu VR. Najbliższe premiery zaplanowane przez RAION Games to: Datenshi: Reborn i Flyin Fat.