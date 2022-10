Rekordowa inflacja i… spadki na GPW

Jakkolwiek dziwnie to brzmi, orędzie Władimira Putina, mimo że kuriozalne oraz anektujące część suwerennego państwa, które wcześniej bestialsko zaatakował, uspokoiło sytuację na rynkach walutowych.

Rosja uważa, że przyłączyła sobie część Ukrainy

W piątek miało miejsce orędzie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Powiedzenie, że obyło się bez niespodzianek to jakby nie powiedzieć nic. Od wielu miesięcy niemal wszyscy wiedzieli, że Rosjanie spróbują powtórzyć manewr krymski. Skoro odbyły się referenda, ogłoszenie ich rezultatu było tylko kwestią czasu. Co ciekawe na rynkach nawet czuć było lekki oddech ulgi. Część analityków wiedząc o nieobliczalności rosyjskiego agresora, zastanawiała się, czy nie dorzuci on czegoś jeszcze. W rezultacie widać nawet ucieczkę kapitału z bezpiecznych przystani i powolny powrót do Europy. Dobrym dowodem jest nie tylko delikatne odbicie na polskim złotym, ale przede wszystkim wyraźna korekta na franku względem euro. To między innymi dlatego za franka nie płaci się już ponad 5,10 zł jak przez ostatnie trzy dni a poniżej 5 zł.

Giełdy szukają dna

Polski parkiet giełdowy to ostatnio piękna powtórka z historii polski. Ponieważ w kwietniu na WIG20 zeszliśmy poniżej poziomu 2000 punktów, rozpoczęło się przyporządkowanie kolejnym poziomom historycznych dat. Jeszcze tydzień temu ekscytowaliśmy się sukcesem Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem. Dzisiaj jesteśmy w połowie okresu rządów Kazimierza Wielkiego, a fundamenty giełdy zgodnie z odwołaniem do początku jego rządów nie są zbyt solidne. Polska giełda traci więcej niż jej zachodni koledzy. Powodem są dodatkowe poszukiwania pieniędzy w ramach nadmiarowych zysków. Być może spółki mają nadmiarowe zyski, ale wyceny mimo nich spadają. Powodem jest coraz droższy kapitał, który powoduje, że stopa zwrotu, która jeszcze rok temu wydawała się ekscytująca, nie jest już taka i kapitał płynie w inne miejsca.

Inflacja pokonała płaskowyż

Zapowiadany przez prezesa płaskowyż niestety nie zatrzymał inflacji, a wspinaczka trwa w najlepsze. Wynik 17,2% pokazuje, że jesteśmy na takim samym poziomie, jak nasi południowi sąsiedzi. Problem w tym, że Czesi do poziomu 17,2% spadli z 17,5%, my niestety wskoczyliśmy z 16,5%. Tendencja jest zatem znacznie słabsza. Odczyt ten stawia pod znakiem zapytania utrzymanie stóp procentowych na niezmienionych poziomach na środowym posiedzeniu RPP. To właśnie prognoza wzrostu o 0,25% powoduje, że złoty odzyskuje trochę wartości po ostatnich stratach.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych dzień publikacji indeksów koniunktury.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl