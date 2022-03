Rekordowe przychody oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto GK GPW w 2021 r.

Rekordowe przychody ze sprzedaży 407,6 mln zł

Wynik EBITDA w wysokości 215,2 mln zł

Zysk netto na poziomie 161,3 mln zł

Wzrost kosztów operacyjnych o 11,3% do 229,4 mln zł

Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) na poziomie 56,3% w skali roku

Wypłata dywidendy w wysokości 104,9 mln zł (tj. 2,50 zł dywidendy na akcję)

Przyjęcie „Strategii ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” przez GK GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) może zaliczyć rok 2021 do udanych w wymiarze wyników finansowych. GK GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 407,6 mln zł, zysk EBITDA na poziomie 215,2 mln zł oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto w wysokości 161,3 mln zł. Koszty operacyjne w 2021 r. wyniosły 229,4 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 56,3%.

W samym IV kw. 2021 r. GK GPW wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 107,5 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 55,2 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 41,4 mln zł. Koszty operacyjne wyniosły 63,2 mln zł, a wskaźnik C/I wyniósł 58,8%.

– Już po raz czwarty mam przyjemność przedstawić sprawozdanie finansowe, w którym zysk netto Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przekracza 150 mln złotych. Po raz drugi z rzędu udało się nam wypracować ponad 400 mln złotych przychodów. Poprzedni rok był również bardziej łaskawy dla wdrażania naszej strategii #GPW2022 niż rok 2020, kiedy pandemia opóźniała nasze prace. Dzięki rozwojowi głównych linii biznesowych mamy silną pozycję finansową, która umożliwia nam wchodzenie w nowe obszary biznesowe – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

W 2021 r. wciąż były odczuwalne skutki pandemii, które stymulowały zmienność na globalnych rynkach finansowych. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 5,5% rdr do rekordowego poziomu 313,5 mld zł. W stosunku do obrotów z 2019 roku oznacza to wzrost o 63,7%.

W 2021 r. na Głównym Rynku akcji zadebiutowało 16 spółek (w tym miały miejsce cztery przeniesienia notowań z NewConnect) oraz 32 spółki na rynku NewConnect. Wśród spółek debiutujących na rynku NewConnect dominowały spółki z branży gamingowej

oraz biotechnologicznej. Największym debiutem na GPW był debiut grupy Pepco, którego IPO osiągnęło wartość 3,2 mld zł (a uwzględniając opcję dodatkowego przydziału akcji – 3,7 mld zł.).

Rok 2021 był kolejnym rokiem napływu na rynek inwestorów indywidualnych. Na koniec

2021 r. KDPW prowadził ponad 1,374 mln rachunków vs. 1,329 mln na koniec 2020 r. W ciągu roku przybyło 44,85 tys. rachunków, co oznacza wzrost o 3,4%.

W 2021 r. odnotowano rekordowy wolumen na rynku spot energii elektrycznej – 36,2 mln TWh oraz najlepszy w historii rezultat obrotu gazem ziemnym – 180,8 TWh (łącznie na rynku terminowym oraz spot). Rekordowy był również wolumen transakcji w rejestrze gwarancji pochodzenia, który wyniósł 30,3 TWh.

O potencjale GK GPW świadczy również wypłacana rokrocznie, od momentu debiutu spółki

na giełdzie, dywidenda dla akcjonariuszy. W sierpniu 2021 r. wypłacono 104,9 mln zł dywidendy, co daje 2,50 zł na akcję i stanowi 77,3% skonsolidowanego zysku netto za 2020 r. (skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych). Ubiegłoroczna stopa dywidendy osiągnęła poziom 5,23%.

Realizacja strategii #GPW2022

Rok 2021 był okresem realizacji poszczególnych inicjatyw strategicznych w ramach Strategii #GPW2022. Konsekwentnie realizowano kolejne kamienie milowe, rewizje odbywały się miesięcznie na posiedzeniach Zarządu Giełdy oraz kwartalnie na posiedzeniach Rady Giełdy.

Największym i najważniejszym produktem, nad którym pracuje GK GPW jest nowy system transakcyjny Warsaw Automated Trading System (WATS). Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2021 r. WATS był na etapie prototypu. GPW podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu migracji z obecnego systemu transakcyjnego UTP na nowy system WATS. Jest to bardzo złożone przedsięwzięcie, w które, oprócz Członków Giełdy i dystrybutorów danych giełdowych, zaangażowane będą również izby rozliczeniowe, KDPW, dostawcy rozwiązań informatycznych oraz banki. Proces zmiany zainicjuje i przeprowadzi GPW, koordynując nie tylko samą zmianę technologiczną, ale również organizacyjną, regulacyjną i proceduralną.

GPW Tech była odpowiedzialna za komercjalizację trzech produktów i narzędzi technologicznych. Pierwszy to TCA Tool, który służy do analizy makro i mikro struktury rynku. Jest to produkt, który może być sprzedawany innym giełdom, ale też domom maklerskim. W oparciu o TCA Tool GPW Tech świadczyła w minionym roku usługi dla giełdy w Kuwejcie. Drugi produkt o nazwie GPW Stork służy do wykrywania nieprawidłowości związanych z handlem na giełdzie. Jest on już wykorzystywany przez GPW w obszarze nadzoru rynku. Potencjalnymi użytkownikami tego narzędzia mogą być domy maklerskie oraz instytucje nadzorujące, także poza Polską. Trzeci produkt to nowy Kalkulator Indeksów, czyli narzędzie do obliczania w czasie rzeczywistym indeksów giełdowych, które zastąpiło dotychczasowe, o wiele mniej wydajne i elastyczne. Od 24 września ubiegłego roku z nowego narzędzia korzysta GPW Benchmark.

W marcu 2021 r. GPW przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. Wraz z wejściem w życie nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego Giełda udostępnia na swojej stronie internetowej Skaner Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (Skaner Dobrych Praktyk, Skaner DPSN) – narzędzie prezentujące publikowane przez spółki informacje na temat stosowania zasad, zapewniające uczestnikom rynku łatwy i kompleksowy dostęp do tych informacji.

W listopadzie 2021 r. spółki GPW oraz Artinfo.pl podpisały memorandum o partnerstwie, będące podstawą do rozpoczęcia prac nad stworzeniem ram biznesowych umożliwiających tokenizację dzieł sztuki.

W grudniu 2021 r. GPW, Towarowa Giełda Energii (TGE), Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange podpisały Porozumienie Term Sheet, w którym zadeklarowały powołanie spółki Central Post-trade Solutions (CPS), działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych.

W 2021 r. kontynuowano Program Wsparcia Rozwoju Technologii, którego beneficjentami były biura i domy maklerskie. W lipcu ruszył Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021–2023. W Programie uwzględniono nowe założenia, których celem jest zwiększenie liczby spółek i podmiotów przygotowujących analizy oraz uelastyczniono zasady doboru spółek do programu. Program obejmuje 65 emitentów.

W drugiej połowie 2021 r. GPW uruchomiła prace nad dwoma projektami: Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL) oraz Telemetria Operator (TeO). PCOL oraz TeO stanowią kolejny element dywersyfikacji działalności GPW.

Celem projektu PCOL jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego. Jego uruchomienie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

TeO to nowe rozwiązanie, które ma zostać opracowane w ramach grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Będzie przeznaczone do profilowania użytkowników odbiorników telewizyjnych oraz sprzedaży i wyświetlania targetowanych reklam w telewizji linearnej.

W 2021 r. działalność kontynuowała Akademia GPW Growth, unikalny program edukacyjno- rozwojowy adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw. W październiku 2021 r. GPW rozpoczęła trzecią edycję Akademii GPW Growth.

Ważnym elementem ubiegłorocznych działań rozwojowych, było przyjęcie przez GK GPW w grudniu „Strategii ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”, która określa ambicje i cele w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025. W Strategii znalazły się główne kierunki działań z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW.

– ESG to jeden z kluczowych trendów na rynku kapitałowym. GPW jako spółka publiczna, a zarazem organizator platformy obrotu dla wielu emitentów giełdowych, chce być drogowskazem w zakresie jak najlepszego uwzględniania w swojej działalności biznesowej kryteriów ESG oraz wysokich standardów raportowania niefinansowego. Przyjęta i ogłoszona w grudniu 2021 roku „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” nakreśliła ambicje oraz kierunki działań w trzech filarach: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Wdrażając Strategię ESG, GK GPW będzie wnosiła realny wkład w realizację Globalnych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 wytyczonych przez ONZ i przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. Postępy w realizacji Strategii ESG będą co roku prezentowane za pomocą konkretnych wskaźników w raporcie zintegrowanym Grupy Kapitałowej GPW – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za IV kw. 2021 r. i cały 2021 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2021 r. wyniósł 41,4 mln zł, w porównaniu do 47,6 mln zł w IV kw. 2020 r. i 36,0 mln zł w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 161,3 mln zł vs. 152,3 mln zł w 2020 r. Na wzrost całorocznego zysku netto, złożył się efekt wyższych przychodów na rynku towarowym (+3,9% rdr), przy jednoczesnym spadku przychodów na rynku finansowym (-0,9%) oraz wzrost kosztów operacyjnych (+11,3% rdr). Należy również przypomnieć, że zysk netto za 2020 r. był obciążony rezerwą z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej IRGiT w kwocie 11,4 mln zł (rezerwa została utworzona w ciężar kosztów finansowych). Z kolei zysk netto za 2021 r. został obciążony analogiczną rezerwą z tytułu potencjalnego zobowiązania IRGiT w kwocie 1,9 mln zł. W 2021 r. skonsolidowane przychody GK GPW ze sprzedaży sięgnęły 407,6 mln zł vs. 404,0 mln zł w 2020 r.

RYNEK FINANSOWY

Przychody z rynku finansowego

W IV kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 66,3 mln zł, względem 78,8 w IV kw. 2020 r. oraz 54,4 mln zł w III kw. 2021 r. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 61,7% całkowitych przychodów Grupy GPW, w porównaniu do 67,7% w IV kw. 2020 r. oraz 60,0 % w III kw. 2021 r.

W całym 2021 r. przychody z rynku finansowego wyniosły 254,7 mln zł, w porównaniu

do 256,9 mln zł w 2020 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW stanowił 62,5%, wobec 63,6% rok wcześniej.

Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W IV kw. 2021 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 47,4 mln zł, w porównaniu do 58,8 mln zł w IV kw. 2020 r. oraz 35,5 mln zł w III kw. 2021 r.

W całym 2021 r. przychody z obsługi obrotu w segmencie finansowym wyniosły

177,9 mln zł, wobec 185,3 mln zł w 2020 r. Spadek przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym w ujęciu rocznym, jest w znacznym stopniu wynikiem spadku przychodów

z obrotu akcjami oraz instrumentami pochodnymi.

Obsługa emitentów

W IV kw. 2021 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 4,3 mln zł, w porównaniu do 6,2 mln zł w IV kw. 2020 r. i 5,5 mln zł w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. przychody z obsługi emitentów stanowiły 5,3% całkowitych przychodów GK GPW i wyniosły 21,6 mln zł, wobec 20,3 mln rok wcześniej. Na wysokość przychodów z tej linii biznesowej składają się: opłaty roczne za notowanie i opłaty za wprowadzenie

oraz inne opłaty. Przychody są więc w głównej mierze wypadkową aktywności na rynku IPO/SPO, liczby emitentów oraz kapitalizacji spółek.

W 2021 r. łącznie na obu rynkach akcji GPW odbyło się 48 debiutów giełdowych (z uwzględnieniem czterech spółek, które przeniosły notowania z NewConnect na Główny Rynek), wobec 21 debiutów w roku poprzednim. Łączna wartość ofert IPO na obu rynkach akcji wyniosła w 2021 r. 9,4 mld zł (vs. 9,6 mld zł w 2020 r.), a wartość SPO

to 1,9 mld zł (vs. 4,7 mld zł w 2020 r.). Łączna kapitalizacja spółek krajowych

i zagranicznych na obu rynkach akcji GPW wyniosła na koniec 2021 r. 1 331,5 mld zł

vs. 1 068,7 mld zł na koniec 2020 r.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w IV kw. 2021 r. osiągnęły najwyższy w historii poziom 14,6 mln zł, względem 13,8 mln zł w IV kw. 2020 r. oraz 13,4 mln w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. przychody z tego segmentu biznesowego, kolejny rok z rzędu, ukształtowały się na rekordowym poziomie – 55,2 mln zł, wobec 51,4 mln zł w 2020 r. (wzrost o 6,9%) i stanowiły 13,6% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży GK GPW.

W 2021 r. GK GPW podpisała szereg nowych umów na dane GK GPW z użytkownikami z różnych segmentów rynku. Ponadto pozyskano trzech nowych odbiorców danych przetworzonych (w tym na dane GPW i BondSpot). W IV kw. 2021 r. odnotowano rekordową liczbę abonentów danych spółek z GK GPW.

RYNEK TOWAROWY

Przychody z rynku towarowego

W IV kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 40,0 mln zł, o 9,4% więcej niż rok wcześniej i o 11,6% więcej niż w III kw. 2021 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w IV kw. 2021 r. wyniósł 37,2%. W całym 2021 r. przychody z rynku towarowego wyniosły 150,0 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2020 i przekłada się na 36,8% udziału w całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, rozliczenia transakcji oraz sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w IV kw. 2021 r. wyniosły 20,2 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4% rdr oraz wzrost o 9,7% kdk. W całym 2021 r. przychody z obrotu na rynku towarowym wyniosły 74,7 mln zł odnotowując wzrost o 3,3% rdr. Przychody z obrotu energią wyniosły 5,4 mln zł w ostatnim kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 1,6% rdr i o 1,0% kdk. W całym 2021 r. przychody z tego tytułu wyniosły 19,1 mln zł, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

W IV kw. 2021 r. przychody z obrotu gazem wzrosły o 5,0% rdr i jednocześnie spadły o 30,6% w stosunku do III kw. 2021 r. kształtując się na poziomie 3,6 mln zł. W 2021 r. przychody z obrotu gazem sięgnęły 15,0 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 18,3%.

W IV kw. 2021 r. przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi wyniosły 6,8 mln zł,

co oznacza wzrost o 11,6% rdr i jednocześnie wzrost o 61,3% kdk. Wzrost przychodów

w IV kwartale 2021 r. jest wynikiem wyższego wolumenu obrotu prawami majątkowymi

dla OZE. Przychody z tego obszaru spadły w 2021 r. o 7,8% rdr i wyniosły 25,1 mln zł.

Przychody Grupy z tytułu obrotu towarami rolno-spożywczymi wyniosły w 2021 r. 22 tys. zł. Całość przychodów została wygenerowana w I kw. 2021 r. i były to pierwsze przychody osiągnięte przez Grupę z tego tytułu.

W IV kw. 2021 r. przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego wyniosły 4,4 mln zł, co oznacza wzrost o 33,2% rdr i jednocześnie wzrost o 20,3% kdk. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2021 r. wyniosły 15,6 mln zł, w porównaniu do 13,5 mln zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 15,1% rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji. Na koniec 2021 r. status członka RTG (Rynek Towarów Giełdowych) miało 78 spółek, 8 spółek posiadało status Członka Giełdy na RIF (Rynek Instrumentów Finansowych), a 50 spółek posiadało status Członka OTF (Zorganizowana Platforma Obrotu).

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W IV kw. 2021 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 5,6 mln zł, o 1,4% więcej niż rok wcześniej i 14,9% więcej niż w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 23,8 mln zł, o 2,2% mniej niż rok wcześniej.

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w IV kw. 2021 r. wyniosły 13,9 mln zł, o 9,6% więcej

niż rok wcześniej i o 12,7% więcej niż w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. rozliczanie transakcji przyniosło Grupie 50,4 mln zł przychodów, czyli o 7,8% więcej niż rok wcześniej. Przychody z tego tytułu są pochodną wolumenów obrotu na rynkach prowadzonych

przez TGE.

Sprzedaż informacji Grupy TGE

W IV kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży informacji wyniosły 330 tys. zł, o 35,8% więcej niż rok wcześniej i o 34,7% więcej niż w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. sprzedaż informacji Grupy TGE przyniosła GK GPW 1,1 mln zł, czyli o 13,7% więcej rdr.

Koszty działalności operacyjnej

W IV kw. 2021 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 63,2 mln zł, wobec 55,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 13,1% rdr i o 27,8% kdk. W 2021 r. koszty operacyjne wyniosły 229,4 mln zł, wobec 206,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 11,3% rdr. W 2021 r. wskaźnik C/I wzrósł do 56,3% z 51,0% w 2020 r.

Koszty osobowe i inne koszty osobowe łącznie w IV kw. 2021 r. wyniosły 32,3 mln zł wobec 28,5 mln zł w IV kw. 2020 r. co stanowi wzrost o 3,8 mln zł (+13,2%). W całym 2021 r. koszty wzrosły o 14,6% rdr, tj. o 14,0 mln zł do poziomu 109,6 mln zł. Wzrost kosztów osobowych wynika z wyższego zatrudnienia w związku z realizacją inicjatyw strategicznych.

Koszty usług obcych w IV kw. 2021 r. wyniosły 17,6 mln zł wobec 15,2 mln zł

w IV kw. 2020 r. co stanowi wzrost o 2,4 mln zł (+15,7%). W całym 2021 r. koszty wzrosły o 15,3% rdr, tj. o 7,6 mln zł i wyniosły 57,3 mln zł.

w IV kw. 2020 r. co stanowi wzrost o 2,4 mln zł (+15,7%). W całym 2021 r. koszty wzrosły o 15,3% rdr, tj. o 7,6 mln zł i wyniosły 57,3 mln zł. Opłata na KNF wyniosła w 2021 r. 14,5 mln zł, o 0,6 mln zł więcej niż w 2020 r. co stanowi wzrost o 4,6%.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W IV kw. 2021 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, wyniósł 5,2 mln zł, w porównaniu do 4,8 mln zł przed rokiem. W 2021 r. zysk z tego tytułu wyniósł 24,4 mln zł, wobec 15,7 mln zł w roku wcześniejszym, co oznacza wzrost rdr o 54,8%. Na wartość tej pozycji w głównej mierze wpływa wynik finansowy uzyskany przez Grupę KDPW. Zysk Grupy KDPW przypadający na GPW wyniósł 24,1 mln zł w porównaniu do 15,3 mln zł rok wcześniej.