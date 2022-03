WIG-20 dotarł w okolice ważnego poziomu oporu

W ciągu minionych 5 sesji (do czwartkowego zamknięcia) wśród głównych indeksów giełdowych na świecie WIG-20 ustępował pod względem skali wzrostu (+7,77 proc.) jedynie Dow Jones Transportation Average (+9,6 proc.). Ta zwyżka WIG-u 20 wyniosła wartość tego indeksu do poziomu 2125,29 pkt. na koniec wczorajszej sesji. Taka siła tego polskiego indeksu może chyba nieco zaskakiwać w kontekście tego, co nadal dzieje się na Ukrainie (dziś rano Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Lwów).

Pradawna reguła „kupuj, gdy leje się krew” zadziałała, ale obecnie WIG-20 zbliżył się na bardzo niewielką odległość do poziomów swoich dołków z listopada, grudnia, stycznia i lutego (ustanawianych w strefie 2143-2183 pkt.) i dalszy wzrost będzie chyba już znacznie trudniejszy. Zdolność WIG-u 20 do trwalszego naruszenia tej strefy oporu byłaby niewątpliwie sporą sensacją. Dziś w okolicach 9:30 WIG-20 cofał się o 0,56 proc.

Równocześnie wczoraj S&P 500 rosnąc trzecią sesję z rzędu (+1,23 proc.) przełamał opadającą linię oporu poprowadzoną przez szczyty tego indeksu z początku stycznia, początku lutego i początku marca. To największy tego 3-sesyjny wzrost tego indeksu od początku listopada 2020. Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy spadały o mniej więcej o 0,5 proc.

W Azji i Oceanii dziś rano lekko przeważały wzrosty głównych indeksów. Największy notował chiński Shanghai Composite (+1,12 proc.). Lekko – o 0,41 proc. – spadał Hang Seng, który wcześniej po deklaracji chińskich władz, że gotowe są udzielić załamującemu się rynkowi (we wtorek indeks był najniżej od 2012 roku) pomocy, skoczył w górę w środę o +9,08 proc., a w czwartek o +7,04 proc. To najsilniejszy 2-sesyjny wzrost tego indeksu od początku lutego 1998 roku, czyli generalnie końca pierwszej fazy kryzysu azjatyckiego. Kilka miesięcy później rynki akcji ponownie się załamały w konsekwencji bankructwa Rosji.

Na europejskich giełdach dziś rano brak było jakiejś dominującej tendencji (DAX -0,18 proc., CAC 40 -0,44 proc.).

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych dziś rano lekko rosły, ale nie ustanawiały nowych cyklicznych maksimów.

Ropa lekko dziś drożała (WTI +1,52 proc., Brent +1,26 proc.).

Euro, które umacniało się do dolara od 7 marca, dziś słabło wobec amerykańskiej waluty o 0,25 proc. Podążając tradycyjnie za ruchami euro, złoty lekko słabł względem głównych walut.

Bitcoin minimalnie taniał (-0,75 proc.).

Autor: Wojciech Białek, TMS Brokers