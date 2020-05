Robert Rękas Prezesem Lewiatan Holding S.A.

Robert Rękas objął stanowisko Prezesa PSH Lewiatan, największej polskiej sieci franczyzowej i trzeciej co do wielkości sieci handlowej w Polsce. Do tej pory pełnił funkcję członka zarządu Lewiatan Holding S.A., a także kierował zespołem strategicznym odpowiedzialnym za opracowanie i wdrażanie nowej strategii PSH Lewiatan na lata 2020- 2025. Z Siecią związany jest od 2013 roku.

– Zadanie przed jakim stoję jest zaszczytne, ale i pełne wyzwań – tym bardziej, że obejmuję ster największej sieci franczyzowej sklepów detalicznych i trzeciej sieci detalicznej w Polsce, w trudnym i bezprecedensowym momencie. Wierzę jednak, że każdy kryzys to również szansa a działania, które podejmujemy w ostatnich tygodniach oraz kolejne rozwiązania nad którymi pracujemy, pozwolą nam dobrze wykorzystać możliwości, jakie stawia przed nami rynek – powiedział Robert Rękas, Prezes PSH Lewiatan S.A. Naszym priorytetem jest budowa najlepszych rozwiązań i korzyści dla franczyzobiorców, aby, zarządzane przez nich biznesy były konkurencyjne na rynku, a sklepy wybierane przez konsumentów, jako miejsce codziennych zakupów. Wierzę, że siła ogólnopolskiej sieci w połączeniu z siłą naszych franczyzobiorców umożliwią nam realizację zamierzonych celów, w tym jeszcze większe dopasowanie do potrzeb lokalnych klientów – dodaje Rękas.

W ostatnich tygodniach w związku z pandemią koronawirusa Lewiatan podjął szereg działań skierowanych do klientów i franczyzobiorców. Jako pierwsza sieć franczyzowa utworzył fundusz pomocowy dla przedsiębiorców, który gwarantuje nieoprocentowaną pomoc finansową dla sklepów, których biznes został bezpośrednio zagrożony skutkiem pandemii. Wartość Funduszu wynosi 10 mln złotych. Sieć uruchomiła również inicjatywę społeczną #RazemJesteśmySilniejsi!, której celem jest propagowanie idei solidarności oraz organizacja pomocy dla osób potrzebujących – w szczególności w lokalnych społecznościach, gdzie działają sklepy Lewiatana. Akcja skierowana jest m.in. do seniorów i osób chorych, ale także do szpitali i pracowników służby zdrowia. W ostatnich tygodniach Lewiatan przyspieszył również prace nad uruchomieniem sklepu internetowego, który dzięki zaangażowaniu franczyzobiorców i pracowników Sieci jest już w fazie testów.

Na stanowisku Prezesa Robert Rękas zastąpił Wojciecha Kruszewskiego, który z końcem kwietnia br., po 15 latach zarządzania siecią, przeszedł na emeryturę.

– Bardzo dziękuję Wojciechowi Kruszewskiemu za współpracę, twórcze rozmowy, przygotowanie, a w końcu profesjonalne przekazanie sterów w Lewiatanie. To była perfekcyjnie zaplanowana sukcesja – dodaje Rękas.

Robert Rękas jest menedżerem z wieloletnim stażem. Z siecią Lewiatan związany jest od 2013 roku. Od lutego 2019 roku pełnił funkcję członka zarządu Lewiatan Holding odpowiedzialnego, między innymi, za wdrażanie strategii Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan w obszarze detalicznym oraz rozwój projektu category management’u w placówkach handlowych. Wcześniej pracował w Eurocash, jako Regionalny Dyrektor Operacyjny oraz w Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechnice Rzeszowskiej.