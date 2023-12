Rodzaje kredytów i pożyczek

Niewiele osób ma aż tyle oszczędności, aby sfinansować każdy niespodziewany wydatek. Większość z nas od czasu do czasu korzysta z różnego rodzaju pożyczek. Wyjaśniamy, jakie są podstawowe ich typy.

Chcesz kupić samochód, pojechać na wakacje, czy wymienić pralkę? W takim przypadku wiele osób wybiera wzięcie pożyczki. Należy jednak pamiętać, aby robić to tylko jeżeli jesteśmy pewni, że będziemy w stanie taki kredyt spłacić.

Kredyt bankowy

Najbardziej popularnym rodzajem pożyczki jest kredyt konsumpcyjny w banku. Możesz przeznaczyć go na dowolny cel. Taki kredyt będziesz potem spłacał w ratach przez określoną liczbę miesięcy. Możesz dostać ofertę w swoim banku, ale masz też możliwość przeglądnięcia ich wielu w jednym miejscu takim jak serwis Better Compared. Dzięki niemu możesz łatwo porównać warunki przeróżnych produktów finansowych.

Debet na koncie

Jeżeli nie chcesz spłacać pożyczki przez wiele miesięcy, ale zrobić to raz w krótkim czasie, możesz zwykle zrobić debet na swoim koncie. Polega on na tym, że możesz wydać więcej pieniędzy, niż masz na koncie. Jeżeli spłacisz taki debet w wyznaczonym terminie, bardzo często nie będziesz musiał płacić żadnych odsetek, ani kosztów. Najczęściej jest tak, że nawet jeżeli nie uda ci się tego zrobić od razu, możesz zapłacić jedynie odsetki, a resztę w późniejszym terminie.

Karty kredytowe

Czymś bardzo podobnym do debetu na koncie są karty kredytowe. Działają one na podobnej zasadzie, co płatnicze. Różnica jest taka, że jest to zupełnie osobny instrument finansowy i płacisz pieniędzmi banku, a nie swoimi. Oczywiście będziesz je musiał spłacić w ustalonym terminie. W takim przypadku również nie zostaną ci naliczone odsetki. Zdarza się, że dług można rozbić na raty i spłacać go jak normalny kredyt.

Kredyty hipoteczne

Jeżeli chcesz kupić coś większego, np. mieszkanie lub dom, istnieje możliwość skorzystania z kredytu hipotecznego. Polega on na tym, że dajesz coś pod zastaw, najczęściej kupowaną nieruchomość. Stanowi ona zabezpieczenie dla banku na wypadek, gdybyś nie spłacił kredytu. Taki kredyt jest udzielany najczęściej na wiele lat. Aby go otrzymać, trzeba spełnić wiele wymagań.

Chwilówki

Jeżeli twoja zdolność kredytowa jest niska, a chcesz pożyczyć niewielką kwotę na krótki czas, istnieje możliwość wzięcia chwilówki. Takie pożyczki dużo łatwiej dostać, jednak należy pamiętać, że ich oprocentowanie jest zwykle o wiele wyższe. Jest to szczególnie odczuwalne, jeśli miałbyś problem ze spłatą. Zawsze zatem dokładnie przeczytaj umowę, szczególnie, że chwilówki nie są oferowane przez banki, ale firmy parabankowe.

Pożyczaj z głową

Pamiętaj, że pożyczka nigdy nie jest rozwiązaniem problemu, ponieważ zawsze trzeba ją spłacić. Bierz ją zatem jedynie, jeśli masz pewność, że będziesz w stanie ją oddać. Życie ponad stan to bardzo prosty sposób na popadnięcie w poważne tarapaty finansowe. Aby tego uniknąć korzystaj z ofert produktów finansowych z głową. Bardzo ważne jest też, aby zawsze przeczytać umowę. Szczególnie, jeśli korzystamy z usług firmy parabankowej.