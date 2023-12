Wynagrodzenie kluczem do walki o talenty, ale nie jedynym

Trwająca od wielu miesięcy inflacja sprawiła, że coraz więcej pracowników z uwagą przygląda się kwotom na swoich paskach wypłat – regularnie robi to już ponad 65 proc. Polaków. Przedsiębiorcy również są zdania, że muszą płacić więcej pracownikom, by nie przeszli do konkurencji. Pieniądze jako najważniejszy argument w walce o talenty, wskazało aż 30,9 proc. pracodawców biorących udział w badaniu „The Perfect Match”, przeprowadzonego przez SD Worx – wiodącego dostawcę usług kadrowo-płacowych. Jednak podwyżka to wciąż za mało, by zaskarbić sobie lojalność pracowników i zatrzymać ich

w organizacji.

Na przestrzeni ostatnich lat sposoby przyciągania i zatrzymywania pracowników w firmach dynamicznie się zmieniały. Rynek pracownika oraz presja płacowa sprawiły, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw stale rosły. Jednocześnie pandemia i globalne trendy sprawiły, że pracownicy – zwłaszcza z młodszych pokoleń – zaczęli wymagać od pracodawców tego, czego nie widać na pasku wypłaty. Ważne stały się możliwość rozwoju zawodowego, awansu wewnętrznego, cyfrowe środowisko pracy oraz elastyczny grafik i możliwość zdalnego wykonywania obowiązków. Dopiero w tym roku, gdy wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe zaczęły pochłaniać nie tylko spory odsetek wynagrodzeń, ale i podwyżek, wynagrodzenie ponownie zyskało na znaczeniu. Pracodawcy natomiast zaczęli wierzyć, że to właśnie uposażenia zatrzymają w ich firmach najlepszych pracowników. Dla porównania, w ubiegłorocznym badaniu „The Perfect Match” przeprowadzanym przez SD Worx, wysokość wypłaty była najważniejszym atrybutem jedynie dla 24,3 proc. pracodawców. Obecnie jest to priorytet dla niemal 31 proc. ankietowanych. Jednocześnie, aż 31,5 proc. firm uważa, że kluczem do sukcesu w walce o talenty jest zagwarantowanie pracownikom poczucia stabilnego zatrudnienia i wynagrodzenia.

Pieniądze to nie wszystko, ale to bardzo dużo

– Regularnie badamy nastroje pracowników i pracodawców, bowiem zmieniają się one wraz z wieloma czynnikami. Część z nich jest obiektywna i zewnętrzna, jak sytuacja gospodarcza i inflacja, które sprawiły, że wysokość wypłaty znów dla wielu talentów jest tym, co motywuje do pozostania w dotychczasowej firmie lub do zmiany pracy. Inne wynikają z subiektywnych potrzeb, jak work-life balance, ambicje związane z edukacją i rozwojem czy chęć pracy w przyjaznym środowisku nastawionym nie tylko na rozwój, ale i na wsparcie. Wysokość wynagrodzenia jest obecnie czynnikiem, który w przeciągu roku zyskał na znaczeniu w firmach, ale warto zauważyć, że istnieją pewne rozbieżności między tym, co pracodawcy i pracownicy uważają za atrakcyjne. Oznacza to, że sama podwyżka to jednak za mało, by zatrzymać najlepszych pracowników w organizacji – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.

Na szczycie listy benefitów, które chcą zapewniać przedsiębiorcy, wciąż znajduje się elastyczne zarządzanie czasem pracy. Stawia na nie aż 32 proc. pracodawców. To ciągle sporo, ale mniej niż w ubiegłym roku – wówczas elastyczny czas pracy był na szczycie priorytetów aż dla 34,7 proc. firm. Mniej pracodawców ma zamiar przyciągać talenty wizją dobrej atmosfery w miejscu pracy (27,9 proc. vs 34,1 proc. w 2022 r.) czy ciekawymi i niestandardowymi zadaniami do wykonania (27,7 proc. vs 32,4 proc.). Niezachwianą pozycję zajmuje jedynie work-life balance – zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku, wskazuje na niego 27,7 proc. przedsiębiorców.

Polacy otwarci na nowe oferty

Badanie przeprowadzane globalnie przez SD Worx obejmuje nie tylko pracodawców, ale również pracowników. Pokazuje to korelację oferty firm i oczekiwań zatrudnionych przez nie osób. Z najnowszych danych „The Perfect Match” wynika, że Polacy przodują wśród obywateli Europy w aktywnym poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Przyznało się do tego aż 21,4 proc. ankietowanych. Zmianę miejsca zatrudniania dopuszcza kolejne 33,7 proc. pracowników, którzy co prawda nie rozsyłają swoich aplikacji rekrutacyjnych, ale czekają na atrakcyjne propozycje. Jednocześnie 34 proc. pracodawców już dziś wie, że budowanie zaangażowania ich zespołów w najbliższej przyszłości będzie trudniejsze. Czy pomogą im w tym podwyżki i premie? Niewykluczone, bowiem aż 51,9 proc. Polaków pytanych o to, co chciałoby zmienić w swoim pakiecie wynagrodzeń twierdzi, że chciałoby dostawać więcej pieniędzy. To największy odsetek spośród wszystkich badanych nacji. Dla porównania – tylko 30 proc., Austriaków chciałoby podwyżki.

– Istnieje korelacja między gotowością zmiany miejsca pracy, a wiekiem – młodsze pokolenia częściej poszukują nowego pracodawcy. Aktywnie pracuje nad tym ponad 20 proc. zatrudnionych 20- i 30-latków. Dla porównania, zmiany chce niecałe 15 proc. 40-latków. Jednocześnie można wskazać zależności między mobilnością zawodową pracowników, a ich motywacjami. Wraz z wiekiem ankietowanych rośnie ich lojalność wobec pracodawcy, ale też znaczenie wysokości wynagrodzenia.



Z kolei młodsi pracownicy są mniej lojalni, ale zatrzymać ich w organizacji może nie tylko premia czy podwyżka. Badani coraz częściej wskazują bowiem na czynniki pozafinansowe, jak poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy czy samopoczucie w związku z obecnością w organizacji. I to właśnie na te kwestie powinni zwrócić uwagę pracodawcy, jeśli chcą zatrzymać i przyciągnąć do siebie najlepsze talenty – podkreśla Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.