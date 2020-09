Ropa dalej drożeje

Rynek surowców energetycznych odrabia straty wywołane nadmierną produkcją względem popytu. Teraz pomógł huragan, ale rynek dalej jest niestabilny i bez reakcji OPEC szybko możemy znów zobaczyć spadki na giełdach, a wkrótce i na stacjach paliw. W Wielkiej Brytanii bez rewolucji po wczorajszym posiedzeniu.

Dane z USA

Wczoraj poznaliśmy pakiet danych z USA. Rynek budowy domów nie wygląda tak dobrze, jak sądzono, aczkolwiek jesteśmy na wysokich poziomach. Dobrze za to wypada liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, która stabilizuje się wyraźnie poniżej miliona. W dalszym ciągu warto jednak pamiętać, że stabilny odczyt tego wskaźnika to około 250 tysięcy. Mamy zatem obecnie dużą rotację miejsc pracy w USA. Dolar przyjął te dane dość defensywnie. Było to również konsekwencją korekty po wczorajszym silnym umocnieniu wywołanym decyzją FED.

Odbicie na ropie trwa

Początek miesiąca był bardzo słaby dla rynku ropy naftowej. W dwa tygodnie zobaczyliśmy spadek o 15%. Od tego momentu jednak trochę się zmieniło, ekstremalne warunki pogodowe to nie jest coś, co patrząc na rok 2020 powinno nas szczególnie dziwić. Doprowadziło to jednak do gwałtownego spadku produkcji ropy w USA. W rezultacie nadmiar towaru na rynku, który obniżał ceny nagle przestał mieć miejsce. Od początku tygodnia ropa naftowa podrożała o około 10% odzyskując większość spadków.

Bez niespodzianek na wyspach

Bank Anglii okazał się znacznie bardziej przewidywalny dla rynków niż rząd. Wczorajsze posiedzenie stabilnie 9 głosami za bez głosów odmiennych, utrzymało stopy procentowe na niezmienionym poziomie. 0,1% jest najniższym poziomem w historii. Po kryzysie z 2008 roku pozostały one na poziomie 0,5%. Do 0,25% obniżono je dopiero przy okazji zamieszania w sprawie Brexitu. Brytyjczycy podobnie jak Amerykanie nie chcą wprowadzać ujemnego oprocentowania, by nie zniechęcać ludzi do trzymania pieniędzy w bankach. Rynki przyjęły to posiedzenie bardzo neutralnie.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl