Rosną zarobki i liczba ogłoszeń o pracę dla juniorów w IT

Wyobrażenie o wysokich zarobkach i dużej liczbie ofert pracy w branży IT jest znane od dawna. Doświadczeni programiści rzeczywiście nie mają na co narzekać. O juniorach jeszcze niedawno pisano jednak inaczej. W ich przypadku poziom wynagrodzenia był niższy, a znalezienie pracy wymagało cierpliwości. Ostatnie raporty, doniesienia i komentarze ekspertów mówią jednak o poprawiającej się sytuacji juniorów. Przede wszystkim finansowej. W trzecim kwartale 2021 roku ich zarobki po raz pierwszy w historii przekroczyły granicę 10 tys. zł. Równie istotna jak rosnące wynagrodzenia jest zwiększająca się liczba ogłoszeń o pracę dla początkujących specjalistów branży IT.

Aktualną sytuację zawodową juniorów w branży IT komentuje Mikołaj Demko, Chief Innovation Officer w szkole IT Coders Lab.

Opublikowany w październiku raport inhire.io „IT Market Snapshot” zauważa, że w trzecim kwartale bieżącego roku liczba ofert na stanowiska juniorskie wzrosła o ponad 7 proc. względem kwartału poprzedniego. Co ciekawe, w tym samym okresie nieznacznie spadła liczba ofert dla seniorów. Wcześniejsze wyniki porównujące Q2 i Q1 mówiły o wzroście liczby ofert dla juniorów jedynie o 1,6 proc. Jeśli pod koniec roku zanotujemy wynik jeszcze lepszy niż w ostatnim kwartale, zdecydowanie będziemy mogli powiedzieć o rosnącym trendzie w tym segmencie rynku pracy w IT.

Raport „IT Market Snapshot” daje wiarygodny obraz sytuacji. Swoje wnioski opiera na danych z czterech serwisów z ofertami pracy: inhire.io, pracuj.pl, nofluffjobs.com oraz justjoin.it. Jego analizy koncentrują się jednak przede wszystkim na zawodach typowo programistycznych, takich jak deweloperzy technologii Java, .NET czy React. Badania, które Coders Lab przeprowadził niedawno z Pracuj.pl pokazują natomiast, że już niemal połowa ogłoszeń o pracę w branży IT dotyczy zawodów, które nie są bezpośrednio związane z programowaniem.

W pierwszym półroczu 2021 roku wysokim powodzeniem cieszyli się zwłaszcza specjaliści w takich obszarach IT jak analiza biznesowa, wsparcie techniczne, zarządzanie projektem czy testowanie. Jako bootcamp programistyczny, który zajmuje się kształceniem także w tych obszarach, również tutaj widzimy zwiększone zapotrzebowanie na pracę juniorów. Wiele firm zgłasza się do nas bezpośrednio i pyta o specjalistów, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy w IT.

Cieszy nas fakt, że osoby stawiające swoje pierwsze kroki w branży mogą liczyć na coraz wyższe wynagrodzenie. Warto zauważyć, że podana w raporcie inhire.io górna granica płacy dla juniora, która przekroczyła poziom 10 tys. zł dotyczyła pracy zdalnej. Jej coraz większa powszechność to olbrzymie możliwości dla młodych pracowników. W tym obszarze również odnotowano historyczny wynik. Jak podaje raport, udział ofert zdalnych we wszystkich ofertach wzrósł od początku 2020 roku o 50 pp. i w ostatnim kwartale zanotował poziom aż 64 proc.

Wszystko to sprawia, że osoby, które dopiero myślą o wejściu do branży IT mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wyniki z bieżącego roku pokazują, że rośnie zarówno liczba ofert dla juniorów, jak i poziom ich wynagrodzenia. Doniesienia o tym, że w Polsce możemy mieć nawet 100-tysięczny niedobór programistów wyraźnie pokazują, że naszemu rynkowi pracy wciąż daleko do poziomu nasycenia, a swojej szansy mogą na nim szukać także początkujący specjaliści IT.

Coders Lab to pierwsza w Polsce szkoła IT, która powstała w 2013 roku jako bootcamp programistyczny. Firma rozpoczynała jako start-up stworzony przez braci Marcina Tchórzewskiego i Jacka Tchórzewskiego. Dziś jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z 5. oddziałami regionalnymi w Polsce – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Kursy Coders Lab mają swoich odbiorców również za granicą – w Rumunii, Indonezji i Hiszpanii – gdzie spółka działa poprzez partnerów franczyzowych. W 2018 roku Coders Lab otrzymał prestiżową nagrodę dla start-upów podczas jubileuszowej, 10. edycji Aulerów. Szkoła posiada w swojej ofercie kursy z zakresu testowania manualnego i automatyzującego oraz programowania front-end i back-end – w tym m.in. kursy programowania w językach JavaScript, Python, PHP, .Net czy Node.js. Kursy przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, pragnących rozpocząć karierę w IT, jak i dla programistów posiadających już doświadczenie w branży, którzy myślą o rozwinięciu swoich umiejętności. Współpracując z portalem Pracuj.pl, Coders Lab pomaga absolwentom w poszukiwaniu pracy i ułatwia nawiązanie kontaktu z przyszłymi pracodawcami.