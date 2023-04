Rozpoczęły się zapisy na sprzedaż akcji TIM w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Würth

Dzisiaj, 26 kwietnia 2023 r., rozpoczynają się zapisy na sprzedaż akcji TIM S.A. („Spółka”) w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone 20 kwietnia przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH („Wzywający”), należącą do Grupy Würth. Cena akcji w wezwaniu wynosi 50,69 zł. Zainteresowani inwestorzy mogą złożyć zapis na sprzedaż akcji w swoim biurze maklerskim. Będą one przyjmowane do 4 lipca 2023 r.

Główni akcjonariusze i kluczowi menadżerowie TIM S.A. („Spółka”), w tym m.in. prezes zarządu Spółki Krzysztof Folta oraz przewodniczący RN Krzysztof Wieczorkowski, podpisali już umowy, na mocy których zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji w ramach wezwania. Jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM S.A. Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wzywający zamierza wycofać Spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zaoferowana w wezwaniu cena oznacza:

+93,8% premii w stosunku do ostatniego kursu zamknięcia przed ogłoszeniem przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych w dniu 22 sierpnia 2022 r.

+67,0% premii w stosunku do 6-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki poprzedzającej dzień zamiaru wezwania

+51,7% premii w stosunku do 3-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki poprzedzającej dzień ogłoszenia zamiaru wezwania

+34,1% premii w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji Spółki poprzedzającej dzień ogłoszenia zamiaru wezwania

Harmonogram wezwania na akcje TIM S.A.:

26 kwietnia 2023 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 4 lipca 2023 Zakończenie przyjmowania zapisów 7 lipca 2023 Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji 12 lipca 2023 Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

Szczegóły dotyczące wezwania znajdują się pod adresem https://wezwanie-tim.pl

mBank S.A. i mInvestment Banking S.A. pełnią role doradców M&A i finansowych dla TIM S.A., natomiast DLA Piper doradcy prawnego.

Doradcami Grupy Würth są BNP Paribas, który pełni rolę wyłącznego doradcy M&A i finansowego, Domański Zakrzewski Palinka sp.k., która pełni rolę doradcy prawnego, EY odpowiedzialny był za finansowe i podatkowe due diligence, a Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełni rolę brokera pośredniczącego oraz doradcy transakcyjnego w wezwaniu dla Grupy Würth.