RPP utrzyma wysokość stóp procentowych?

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, ale zanim to nastąpi czeka nas kolejne posiedzenie rady polityki pieniężnej, już 7 grudnia, w środę, RPP obradować będzie w sprawie kolejnej decyzji dotyczącej stóp procentowych.

Podczas listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej padła decyzja o utrzymaniu głównej stopy referencyjnej na poziomie 6,75 proc.

Rynek spodziewał się podwyżki w odpowiedzi na rosnącą inflację. Prawdopodobnie rada przyjęła, że wystąpią zdarzenia antyinflacyjne, które mimo wszystko pozwolą zbliżyć się do projekcji inflacji.

Czy Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych?

Zwracając uwagę na dwie ostatnie decyzje RPP (w listopadzie i październiku) na pewno możemy stwierdzić, że cykl podwyżek stóp procentowych został zawieszony i wiele wskazuje na to, że przerwa może jeszcze chwilę potrwać. Z drugiej strony jednak cały czas otrzymujemy niepokojące informacje co do wciąż rosnącej inflacji. Choć według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w listopadzie wyniosła w Polsce 17,4%, to nadal bardzo wysoka inflacja, a jej szczyt może nastąpić dopiero za kilka miesięcy. Ciężko jednak dokładnie określić kiedy, ponieważ nie wiemy jakie będą wyniki pracy rządu, który szuka sposobu na zrekompensowanie powrotu stawek VAT na paliwa i energię od 1 stycznia 2023r. Wiemy już z harmonogramu udostępnionego przez NBP, że decyzyjne posiedzenia RPP będą od 2023 r. dwudniowe, a z wypowiedzi członków rady polityki pieniężnej możemy wywnioskować, że w obecnej sytuacji rada zdaje sobie sprawę z faktu, że zacieśnianie polityki pieniężnej działa z opóźnieniem czasowym rzędu kilku miesięcy, a nawet kwartałów, zatem efekty podwyżek stóp procentowych zobaczymy dopiero w przyszłości. To może oznaczać, że rada polityki pieniężnej chce obserwować skutki dotychczasowych podwyżek z zachowaniem stosownej ostrożności i możliwym przyjęciem wznowienia dalszych podwyżek.

Mając na uwadze powyższe, na grudniowym posiedzeniu w aktualnej sytuacji możemy spodziewać się decyzji rady polityki pieniężnej ws. stóp procentowych na niezmienionym poziomie, tak jak zrobiła to na dwóch ostatnich posiedzeniach.

Poniższej przedstawiam symulację wzrostu rat w kilku wariantach tj. podwyżki o 0,25 p.p., 0,5 p.p. i 1 p.p. (pamiętając, że WIBOR 6M nie jest równy stopie referencyjnej).

Wyliczenia i przykład:

Dla kredytu o wartości 300 tys. zł, zaciąganym na okres 30 lat kredytowania, przy marży banku 1,68 pp oraz 20% wkładzie własnym. Przykład dotyczy banku ING, którego oferta dostępna jest w promocji „Jesienią idę na swoje – Łatwy start” – do 12/12/2022.

Poniższe raty nie uwzględniają produktów dodatkowych takich jak np. ubezpieczenie na życie.

Poniższa tabela przedstawia, jak może zmienić się rata kredytu względem ewentualnych podwyżek stóp procentowych, jeśli w przyszłości RPP zdecyduje się na wznowienie cyklu podwyżkowego:

Warianty Oprocentowanie Wysokość miesięcznej raty w zł Koszt odsetkowy w zł wartość na dzień 28.11.2022- WIBOR 6M – 7,5% 9.18% 2 453 583 080 dla WIBOR 6M na poziomie 7,75% 9,43% 2 507 602 520 dla WIBOR 6M na poziomie 8% 9,68% 2 562 622 320 dla WIBOR 6M na poziomie 8,5% 10.18% 2 673 662 280

Co mogą zrobić kredytobiorcy, aby obniżyć dotychczasową ratę?

W dzisiejszych bardzo dynamicznych czasach wiele osób zadaje pytanie jakie można zastosować metody, aby obniżyć ratę kredytu. Poniżej podam kilka sprawdzonych sposobów, aby rata była niższa niż dotychczas:

Wydłużenie okresu kredytowania Konsolidacja kredytów Negocjacje z bankiem i obniżenie marży Refinansowanie kredytu (przeniesienie kredytu do banku z lepszą ofertą kredytową) Ustawowe wakacje kredytowe (z wykorzystaniem nadpłat kapitału z zaoszczędzonych środków)

Musimy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny i każdy z kredytobiorców powinien mieć indywidualną strategię spłaty swojego kredytu, dlatego warto skontaktować się z ekspertem kredytowym Lendi, aby uzyskać spersonalizowane rozwiązanie dla swojej sytuacji.

Komentarz Wiktora Żelazo, starszego eksperta kredytowego Lendi na temat możliwych scenariuszy po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 07.12.2022 r.