Rusza Millennium Bank Hipoteczny

Po uzyskaniu w maju zgody Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności operacyjnej dziś czyli w poniedziałek 14 czerwca startuje Millennium Bank Hipoteczny.

– Rozpoczynamy działalność bankową. Millennium Bank Hipoteczny nie będzie samodzielnie udzielał kredytów hipotecznych, lecz będzie wehikułem do emisji listów zastawnych. Listy zastawne są jednymi z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na świecie oraz najtańszym średnio i długoterminowym źródłem finansowania. Dzięki rozpoczęciu działalności Banku Hipotecznego jako Grupa uzyskamy dostęp do finansowania aktywów za ich pomocą. Pozwoli to na dywersyfikację struktury finansowania dla kredytów hipotecznych w Grupie Banku Millennium – powiedziała Agata Chrzanowska, Prezes Millennium Banku Hipotecznego.

Kapitał zakładowy Millennium Banku Hipotecznego wynosi 40.000.000 zł i został w całości pokryty przez Bank Millennium.