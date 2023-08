Bank Millennium najlepszym cyfrowym bankiem w Polsce wg. magazynu Global Finance

W tegorocznej edycji konkursu World’s Best Digital Banks, organizowanym przez magazyn Global Finance, Bank Millennium został uznany za najlepszy konsumencki cyfrowy bank i najlepszy bank dla MŚP w Polsce, a także za bank z najlepszym User Experience ( The Best Consumer User Experience (UX) Design) i najlepszą zintegrowaną platformą dla firm (The Best Integrated Corporate Banking Platform) w Europie Środkowo-Wschodniej. Aplikacja mobilna Banku Millennium została uznana za najlepszą w Polsce. Bank wygrał też w 8 innych kategoriach konkursowych.

– Prestiżowa nagroda The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2023 oraz wygrana w taki wielu innych kategoriach to dla nas powód do dumy i satysfakcji. I kolejny dowód na słuszność obranej przez Bank Millennium, długoterminowej strategii rozwoju. Jesteśmy zaawansowaną technologicznie organizacją, która potrafi wyznaczać i konsekwentnie realizować cele. Nasze działania zawsze podyktowane są jednym – chcemy sprawiać, by codzienny kontakt z bankiem był przyjemnością i wygodą, a innowacyjność rozumiemy jako wprowadzanie najwyższej jakości rozwiązań, które realnie ułatwiają życie naszych klientów i są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

W 2023 roku Bank Millennium otrzymał w konkursie aż 13 tytułów:

The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2023 The Best SME Banking in Poland for 2023 The Best Consumer User Experience (UX) Design in Central and Eastern Europe for 2023 The Best Integrated Corporate Banking Platform in Central and Eastern Europe for 2023 The Best Consumer Mobile Banking App in Poland for 2023 The Best Integrated Consumer Banking Site in Poland for 2023 The Best Consumer Online Product Offerings in Poland for 2023 The Best Consumer User Experience (UX) Design in Poland for 2023 The Best Consumer Mobile Banking Adaptive Site in Poland for 2023 The Best Consumer Information Security and Fraud Management in Poland for 2023 The Best Trade Finance Services in Poland for 2023 The Best Integrated Corporate Banking Platform in Poland for 2023 The Best Corporate Information Security and Fraud Management in Poland for 2023

Zwycięskie banki zostały wybrane na podstawie następujących kryteriów: siła strategii przyciągania i obsługi klientów cyfrowych, sukces w zachęcaniu klientów do korzystania z ofert cyfrowych, wzrost liczby klientów cyfrowych, szerokość oferty produktowej, udowodnione wymierne korzyści płynące z inicjatyw cyfrowych oraz projekt i funkcjonalność serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

– Wraz z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, standardy najlepszych ofert cyfrowych stale ewoluują – powiedział Joseph D. Giarraputo, wydawca i dyrektor redakcyjny Global Finance. – Nagrody Global Finance dla najlepszego banku cyfrowego wyróżniają te instytucje finansowe, które przecierają szlaki cyfryzacji.

Raport z pełnymi wynikami konkursu z całego świata zostanie opublikowany we wrześniowym wydaniu magazynu Global Finance.

Magazyn Global Finance, wydawany od 1987 roku, ma czytelników w 193 krajach. Odbiorcami Global Finance są prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi, skarbnicy i inni wyżsi urzędnicy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i strategicznych w międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach.