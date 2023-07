Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 1 półrocze 2023 r.

W 2 kwartale 2023 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium już trzeci raz z rzędu był dodatni i wyniósł +106 mln zł. Zysk netto w 1 półroczu 2023 roku wyniósł +358 mln zł, a skorygowany o koszty kredytów hipotecznych (1 747 mln zł po opodatkowaniu) i z hipotetycznym podatkiem bankowym (203 mln zł) wyniósłby rekordowe 1,418 mld zł. Dzięki połączeniu cyfryzacji i najlepszej wielokanałowej jakości obsługi nagrodzonej tytułem Złoty Bank 2023, efektywność Banku pozostała na niezmiennie wysokim poziomie.

– Mimo że koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty polubownych ugód i koszty prawne) wciąż stanowiły istotny hamulec dla coraz bardziej rentownej działalności podstawowej Grupy, w 1 półroczu 2023 roku osiągnęliśmy dodatni zysk netto w wysokości 358 mln zł. – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

– Również pod względem biznesowym było to dobre półrocze. W segmencie detalicznym potwierdziliśmy naszą zdolność do konkurowania w obszarze Consumer Finance – tylko w 2 kwartale wartość sprzedanych pożyczek gotówkowych osiągnęła 1,6 mld zł. W pierwszym półroczu liczba aktywnych klientów wzrosła do 2,949 mln (+26 tys kw./kw.): 2,62 mln z nich korzystało z bankowości internetowej, a 2,37 mln to użytkownicy mobilni. W bankowości korporacyjnej koncentrowaliśmy się na wykorzystaniu gwarancji BGK, czego efektem jest rekordowy portfel ponad 3,9 mld zł kredytów objętych gwarancjami. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cyfrowe m. in. zespół banku zbudował aplikację mobilną dla firm, całkowicie nową pod kątem technologicznym, z nowym designem, skupionym na wygodzie użytkownika, o dużych możliwościach personalizacji.

Konsekwentnie redukowaliśmy portfel walutowych kredytów hipotecznych i związane z nim ryzyka. Nadal oferowaliśmy kredytobiorcom indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania takie jak konwersje na złote, przedpłaty lub zbiorowe „ugody”. Liczba dobrowolnych ugód w 2 kwartale osiągnęła 924 (1 730 w 1 półroczu). Od momentu uruchomienia programu w 2020 roku podpisaliśmy blisko 19,5 tys. ugód (32% wszystkich aktywnych wówczas umów walutowo-hipotecznych). W wyniku negocjacji, ostatecznych wyroków oraz innych naturalnych czynników liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 2 kwartale 2023 roku o niemal 1 400 (do 35 417) – dodał Joao Bras Jorge.

Następujące wydarzenia 1 półrocza 2023 roku są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia: