Grupa Cavatina wchodzi na rynek mieszkaniowy Seattle w USA z projektem PRS

Cavatina rozpocznie swój pierwszy projekt mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych – 13-piętrowy budynek w centrum Seattle, w stanie Waszyngton, wykonany z prefabrykowanych elementów wyprodukowanych w Polsce. Projekt jest przygotowywany przez Cavatina we współpracy z międzynarodowym, uznanym biurem architektonicznym Epstein z siedzibą w Chicago. Cushman & Wakefield doradza Grupie Cavatina w sprawach związanych z zakupem gruntów pod inwestycje. Od 2017 roku, po okresie Wielkiego Kryzysu, Seattle odnotowuje wzrost populacji, co przekłada się na duże zapotrzebowanie na projekty mieszkaniowe.

W ostatnich latach dynamicznie rozwijający się sektor technologiczny w Seattle, z firmami takimi jak Amazon i Microsoft mającymi tu swoje siedziby, przyczynił się do wzmocnienia gospodarki i przyciągnął wielu młodych profesjonalistów do tego regionu.

Seattle jest postrzegane jako dobre miejsce do życia, a ograniczona dostępność gruntów pod nową zabudowę przyczyniła się do konkurencyjnego rynku mieszkaniowego. Dodatkowo, zwiększająca się gęstość zaludnienia w mieście i ograniczona przestrzeń do ekspansji spowodowały tendencję do urbanizacji – coraz więcej osób szuka mieszkań w pobliżu centrum miasta i jego udogodnień. To zwiększyło zapotrzebowanie na budownictwo wielomieszkaniowe w centrum miasta i przyległych dzielnicach. Widzimy wielki potencjał do wykorzystania naszego doświadczenia i siły polskiego przemysłu modułowego w tym obszarze. Nasz projekt będzie zlokalizowany przy skrzyżowaniu 2nd i Clay Street w Belltown – najgęściej zaludnionej dzielnicy w Seattle”, mówi Bartłomiej Wentlandt, Prezes Zarządu Cavare S.A., Grupa Cavatina.

Początkowo dzielnica Belltown była przemysłowym obszarem magazynowym, ale przekształciła się w spacerową, wielofunkcyjną dzielnicę z restauracjami, sklepami, wieżowcami mieszkalnymi i budynkami społecznościowymi, w tym Art Institute.

Budynek Cavatiny ma na celu wzmocnienie charakteru spacerowego tej dzielnicy poprzez wprowadzenie w parterze budynku lokalów handlowych i publicznie dostępnych udogodnień. Budynek będzie również oddalony o kilka minut od Space Needle, muzeum dziecięcego w Seattle i Climate Pledge Arena. Dodatkowo wiele mieszkań będzie miało widok na te charakterystyczne punkty orientacyjne oraz od zachodniej strony na morze.

Cavatina zaoferuje tu mieszkania na wynajem.

Wejście polskiego podmiotu o znacznym doświadczeniu i szerokich kompetencjach na rynku nieruchomości na rynek amerykański jest, moim zdaniem, niezwykle ekscytującym wydarzeniem. Od lat mieliśmy przyjemność współpracować z Grupą Cavatina na polskim rynku, a teraz możemy nie tylko kibicować ich rozwojowi za granicą, ale także wspierać razem z zespołem Cushman & Wakefield z Seattle w zakresie pozyskiwania gruntów i spraw administracyjnych. Seattle, z dużym zapotrzebowaniem na wzrost w sektorze mieszkaniowym, jest idealnym miejscem do wprowadzenia projektu PRS”, mówi Krzysztof Misiak, Head of Cushman & Wakefield Poland.



Projekt będzie miał 13 pięter i około 12 tys. mkw. powierzchni, podziemny parking, podium z lokalami handlowymi oraz 140 mieszkań. Budynek zostanie wykonany w technologii modułowej z prefabrykowanych elementów wyprodukowanych w polskich fabrykach. Ta metoda budowy zmniejsza ilość odpadów budowlanych, przyspiesza montaż i zapewnia wysoki poziom jakości.

Modułowa konstrukcja była oczywistym wyborem dla naszego projektu, zwłaszcza ze względu na polskie dziedzictwo Cavatiny i dobrze rozwinięty przemysł prefabrykatów w Polsce. Projekt wymaga koncentracji na kwestiach strukturalnych, ponieważ budynek znajduje się w aktywnej strefie sejsmicznej. Wprowadzamy także zrównoważone rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii i wody. Zielone dachy na różnych poziomach, tarasy i udogodnienia takie jak sale fitness, SPA i wybieg dla psów mają przyciągnąć mieszkańców i promować zdrowy styl życia”, wyjaśnia Patrick Carata, Dyrektor Projektowania Architektonicznego w Epstein.

Cavatina Concert Hall

Projekt PRS w Seattle jest drugim, przy którym Cavatina współpracuje z architektami z Epstein. W 2021 roku firmy wspólnie pracowały nad koncepcją unikalnej przestrzeni kulturalnej i rozrywkowej, która ma powstać na wyspie Bainbridge w stanie Waszyngton, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Budynek Cavatina Concert Hall będzie składał się z klimatyzowanej sali koncertowej o pojemności 500 osób, otwartego amfiteatru z miejscami dla 600 widzów, przestrzeni wystawienniczych, sal spotkań dla lokalnej społeczności oraz pomieszczenia do aktywności muzycznych i artystycznych. Cavatina kontynuuje realizację tej ambitnej koncepcji.

Warto przypomnieć, że w Bielsku-Białej w Polsce, działa już inny unikalny projekt Cavatiny. W ramach kompleksu wielofunkcyjnego, deweloper przygotował nowoczesną salę koncertową ze studio nagraniowym, która gościła już wielu wybitnych artystów z Polski i z całego świata.