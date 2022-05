Ruszają zgłoszenia do 20., jubileuszowej edycji konkursu EY Entrepreneur of the Year

Już od 5 maja można zgłaszać przedsiębiorców, którzy walczyć będą o tytuł EY Przedsiębiorca Roku 2022. Rusza 20. edycja międzynarodowego konkursu, w którym niezależne jury wybierze wyróżniającego się przedsiębiorcę lub przedsiębiorczynię – osobę która w następnym etapie będzie reprezentować Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY Entrepreneur of the Year.

– Serdecznie zapraszam przedsiębiorców do udziału w jubileuszowej, 20. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Nasz konkurs jak w soczewce pokazuje historię polskiej transformacji. Transformacji, której niezwykle ważnym ogniwem są przedsiębiorcy. Przykłady naszych laureatów najlepiej opisują skalę zmiany, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich 20 lat. Finaliści pierwszych edycji dopiero rozpoczynali ekspansję zagraniczną, tymczasem ubiegłoroczny zwycięzca konkursu przeprowadził największą akwizycję poza granicami Polski dokonaną przez polski prywatny kapitał, co dało mu pozycję leadera europejskiego rynku w swojej kategorii. Niezmienna jest pasja i zaangażowanie oraz odwaga przedsiębiorców, którzy się do nas zgłaszają. Liczę, że i tym razem spotkamy się z inspirującymi historiami przedsiębiorców, z których każdy zasługuje na miano EY Przedsiębiorcy Roku, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości firmy – mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

Przedsiębiorca może zgłosić się do konkursu samodzielnie, zgłoszenie może też wypełnić np. współpracownik, dostawca, członek rodziny. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie przedsiebiorcaroku.pl, w odpowiedniej kategorii konkursowej. Kategoria „Produkcja i Usługi” obejmuje przedsiębiorców działających ponad pięć lat w sektorze produkcyjnym lub usługowym, osiągających przychody ze sprzedaży powyżej 20 mln zł. W kategorii „Nowe technologie/Innowacyjność”, jury poszukuje zarządzających co najmniej 2-letnimi firmami, o przychodach powyżej 5 mln zł i specjalizującymi się w nowoczesnych technologiach bądź w obszarach, w których innowacyjne zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą z sukcesem swoją działalność od dwóch do pięciu lat mogą z kolei startować w konkursie w kategorii „Nowy Biznes”.

– Przez 19 lat trwania polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku jury wyłoniło już łącznie 252 finalistów – osób wyjątkowych, które zaprezentowały krajowemu i światowemu jury swoje niezwykłe biznesowe historie. Doskonałym przykładem niezłomnego przedsiębiorcy, który – zdaniem jury – udowodnił, że „Winston Churchill miał rację, mówiąc, iż sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu” jest Rafał Brzoska z Grupy Integer, laureat ubiegłorocznej edycji konkursu. Jestem przekonany, że i w tym roku lista finalistów wzbogaci się o kolejne fascynujące historie założycieli i założycielek firm, o których będziemy słyszeć jeszcze wiele lat później. To jedyny w Polsce konkurs doceniający przedsiębiorców w skali międzynarodowej. Jest prowadzony w blisko 60 krajach świata i co roku krajowi zwycięzcy rywalizują o tytuł EY World Entrepreneur Of The Year – mówi Marek Jarocki, audytor konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

Niezależne jury ocenia kandydatów całościowo, biorąc pod uwagę kryteria ekonomiczne i pozaekonomiczne, na takich samych zasadach we wszystkich krajach organizujących konkurs. Liczy się przedsiębiorczość kandydata, uwidoczniona podczas pierwszych etapów rozwoju firmy, przezwyciężanie trudności w jej zarządzaniu i determinacja w dążeniu do celu. Istotna jest wizja i strategia rozwoju firmy, dostosowywanie jej do istniejących warunków biznesowych, wprowadzanie oraz rozwijanie nowych produktów i usług, innowacyjne stosowanie nowych technologii. Jury ocenia także relacje z pracownikami i otoczeniem, w tym między innymi działania mające na celu rozwój lokalnych społeczności oraz aktywne uczestniczenie w ich życiu. Pod uwagę brana jest także ekspansja międzynarodowa i wyniki finansowe, świadczące o stabilnym, długoterminowym wzroście i efektywności podejmowanych decyzji biznesowych.

Zgłoszenia można składać do 30 czerwca. W lipcu i sierpniu prowadzone będą spotkania pracowników EY z kandydatami, które pozwolą jury poznać historie powstania i funkcjonowania ich firm oraz wizje ich rozwoju. W ubiegłorocznej polskiej edycji konkursu w cały program zaangażowanych było 150 pracowników EY, którzy poświęcili łącznie około 400 godzin na spotkania z kandydatami. Weryfikacja danych w nadesłanych aplikacjach zajęła organizatorom ponad 300 godzin.

