Rynek usług HR powraca do normalności

Początek 2021 roku przyniósł nam znaczną poprawę na rynku usług HR. Trend ten był już mocno widoczny od połowy 2020 roku, pierwsze miesiące tego roku tylko go utrwaliły. Eksperci są zgodni: to będzie dobry rok dla rynku usług HR.

Polska może poszczycić się obecnie najniższym bezrobociem w Europie. Mimo, iż pandemia miała ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu firm, to jednak ogólny bilans nie jest tak negatywny jak początkowo przewidywano. Należy pamiętać, iż charakter kryzysu związanego z COVID-19, w odróżnieniu od tego z 2008 roku, był bardzo punktowy. Według szacunków Polskiego Funduszu Rozwoju, branże, które bezpośrednio odczuwają jej skutki stanowią 5% zatrudnienia i 6% wkładu do polskiego PKB.

Rekrutacje stałe jak przed pandemią

Już od trzeciego kwartału 2020 roku stopniowo poprawia się sytuacja na rynku rekrutacji stałych. W pierwszym kwartale tego rok (1Q2021) firmy Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, odnotowały w tym obszarze obroty na tym samym poziomie co na początku 2020 roku, czyli 39 mln PLN. W stosunku do poprzedniego kwartału mamy wzrost na poziomie 6%.

Należy pamiętać, iż po pierwszym wstrząsie zamknięcia gospodarki w marcu ubiegłego roku, duża część firm cały czas zatrudniała, w szczególności branże: e-commerce, IT, logistyka, wiele gałęzi przemysłu. Po olbrzymim spadku liczby ofert pracy w ubiegłym roku, rok 2021 przyniósł znaczną poprawę. Według raportu Element i Grant Thorton, w kwietniu 2021 roku opublikowano blisko dwa razy więcej ofert pracy niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Rośnie zapotrzebowanie na pracę tymczasową

Liczba pracowników tymczasowych w 1Q2021 wzrosła o 22%. Firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tej formie 86 tys. osób. Szybciej, bo o 28% wzrósł współczynnik FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty, co wskazuje na wzrost średniej liczby godzin przepracowanych przez jednego pracownika. Blisko 89% wszystkich pracowników w firmach członkowskich PFHR zatrudnionych było w na podstawie umów o pracę.

Jeszcze szybciej, bo o 35% rok do roku wzrosły obroty w zakresie pracy tymczasowej, wśród firm członkowskich PFHR osiągnęły one poziom 881 mln PLN. Wartość całego polskiego rynku w tym zakresie szacujemy na ok. 1,6 mld PLN.

Pozostałe usługi firm członkowskich

Reasumując, całkowite obroty firm członkowskich w 1Q2021 roku wyniosły 1,3 mld PLN. Podział na poszczególne usługi wyglądał następująco:

• 881 mln PLN – praca tymczasowa

• 286 mln PLN – outsourcing

• 39 mln PLN – rekrutacje stałe na rzecz polskich pracodawców

• 6 mln PLN – rekrutacje stałe na rzecz zagranicznych pracodawców

• 43 mln PLN – delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

• 13 mln PLN – RPO (Recruitment Process Outsourcing)

• 5 mln PLN – career management

• 23 mln PLN – pozostałe obroty

TOP 20 – największe firmy członkowskie (obroty całkowite)

1 Randstad 11 Devire

2 Grupa Adecco 12 Grafton

3 ManpowerGroup 13 Grupa Aterima

4 Trenkwalder 14 Michael Page

5 Exact Systems 15 People

6 OTTO Work Force 16 Kelly Service

7 Hays 17 Dekra

8 Contrain 18 Jobhouse

9 Job Impulse 19 Havier

10 Gi Group 20 Talentplace