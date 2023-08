Rynek wtórny czy pierwotny? Jakie mieszkanie w Warszawie bardziej się opłaca kupić?

Zakup mieszkania w stolicy to spore wyzwanie pod względem finansowym. Prędzej czy później pojawi się jednak impuls do jego kupna, zwłaszcza jeśli żyjemy, pracujemy i wynajmujemy mieszkanie w Warszawie. Najważniejszą kwestią, jaką musimy rozstrzygnąć już na samym początku rozglądania się za wymarzoną nieruchomością, jest wybór między mieszkaniem używanym, z rynku wtórnego, a zupełnie nowym od dewelopera. Obydwa rozwiązania poosiadają zarówno swoje zalety, jak i pewne wady. Ich znajomość ułatwia natomiast podjęcie właściwej decyzji.

Mieszkania na sprzedaż w Warszawie z rynku pierwotnego

Warszawa to największe polskie miasto i zarazem miejsce, na terenie którego buduje się sporo nowych nieruchomości. Większość nowych osiedli powstaje na obrzeżach stolicy, które są jednak zwykle dość dobrze skomunikowane z centrum i innymi częściami miasta. Nowe mieszkania na sprzedaż w Warszawie to dobrym wybór dla osób, które chcą zamieszkać w zupełnie nowej, nieużywanej przez nikogo nieruchomości. Nie spieszy im się przy tym z przeprowadzką – na mieszkanie z rynku wtórnego trzeba zwykle zaczekać kilka miesięcy, a także poświęcić dodatkowy czas i środki na jego wykończenie.

Przeglądać mieszkania na sprzedaż w Warszawie z rynku pierwotnego, warto jednak mieć świadomość, że czeka nas jeszcze wykończenie wybranej nieruchomości. Wymaga to nie tylko dłuższego czasu oczekiwania na przeprowadzkę, lecz także środków potrzebnych do sfinansowania prac wykończeniowych. Nowe osiedla nie od razu posiadają infrastrukturę, która często jest rozwijana dopiero w kolejnych latach. Ich wadą jest także zwykle dość duże oddalenie od centrum – większość nowych nieruchomości buduje się na obrzeżach stolicy, przez co nie zawsze oferuje szybki i dogodny dojazd do centrum miasta.

Mieszkania w stolicy z rynku wtórnego

Osoby, które chcą zamieszkać na starszym osiedlu, z w pełni rozwiniętą infrastrukturą, powinni zainteresować się mieszkaniami z rynku wtórnego. To także świetny wybór dla ludzi, którzy chcą od razu po dopełnieniu formalności związanych z transakcją, przeprowadzić się do swojego wymarzonego „m” – używane mieszkania na sprzedaż w Warszawie można kupić w świetnym stanie technicznym i odłożyć w czasie ich remont o nawet kilka lat!

Nie bez znaczenia pozostaje także cena. W przypadku mieszkań z rynku wtórnego, przeglądając regularnie ogłoszenia mamy szansę natrafić na prawdziwe okazje i kupić świetnie zlokalizowaną nieruchomość w bardzo korzystnej cenie. Możemy także negocjować cenę bezpośrednio z właścicielem.

Wiele osób obawia się zakupu mieszkania używanego ze względu na brak gwarancji, którą otrzymujemy w pakiecie z mieszkaniem od dewelopera. Oglądając używane mieszkania na sprzedaż w Warszawie zawsze jesteśmy także w stanie prawidłowo ocenić ich stan i oszacować koszty ewentualnego remontu. Wiele problemów wychodzi już w trakcie prac remontowych lub samego użytkowania mieszkania, co sprawia, że koszty związane z jego zakupem finalnie mogą okazać się dużo wyższe niż pierwotnie zakładaliśmy.