SatRev rozmawia z Omanem w sprawie kolejnych satelitów

Polska spółka z branży kosmicznej, SatRev S.A., prowadzi zaawansowane rozmowy z rządem Omanu w sprawie dostarczenia kolejnych satelitów dla tego kraju. Wyniesienie objętego wcześniejszym porozumieniem satelity „Aman-1” zostało zaplanowane na październik bieżącego roku. Jednocześnie spółka współpracuje z wszystkimi liczącymi się firmami wynoszącymi satelity oraz opracowała satelitę zbierającego dane wysokiej rozdzielczości.

Współpraca z Sułtanatem Omanu

Spółka zamierza we współpracy firmą Space X przeprowadzić w październiku start satelity „Aman-1”, jednocześnie rozmawia o poszerzeniu współpracy z Omanem. Plany obejmują dostarczanie kolejnych satelitów „Aman” oraz rozwój stacji naziemnej do komunikacji i obsługi satelitów. Celem współpracy jest zapewnienie kompleksowych danych i rozwiązań analitycznych do monitorowania przemysłu naftowego i gazowego Sułtanatu Omanu. To obiecujący krok w naszej dalszej współpracy z tym krajem.

– Oprócz prac nad satelitami dla Omanu w 2023 roku będziemy finalizować szereg ekscytujących przedsięwzięć. Między innymi wyniesiemy na orbitę dwa kolejne satelity średniej rozdzielczości „STORK”, a także osiem satelitów o wysokiej rozdzielczości opartych na naszej rewolucyjnej technologii DeploScope – zapowiada Grzegorz Zwoliński, CEO SatRev.

Rewolucyjne rozwiązania

SatRev ma duże doświadczenie w pracy z różnymi dostawcami usług startowych, w tym między innymi Space X, United Launch Alliance i Avio. Od innych firm rozwijających i produkujących nanosatelity spółkę odróżnia to, że nie jest uzależniona do jednego partnera – może budować nanosatelity i wynosić je we współpracy z dowolną firmą. Spółka posiada własną platformę umieszczającą satelity w kosmosie, (z ang. deployer). Jest to kluczowe urządzenie, umożliwiające wystrzelenie satelitów w przestrzeń kosmiczną. Dysponując własnym deployerem SatRev zapewnia, że proces wynoszenia na orbitę będzie płynny i wydajny, co jest korzystne dla wszystkich współpracujących podmiotów.

– To pozwala ograniczyć ryzyko i zaoferować naszym klientom nowe możliwości, zarówno pod względem ceny, jak i dostępności. Jesteśmy w stałym kontakcie z nowymi firmami oferującymi wynoszenie satelitów na orbitę, aby mieć pewność, że wyprzedzamy konkurencję pod względem technologii startowej – dodał Zwoliński.

Kolejna technologia, pod nazwą DeploScope, opracowana przez SatRev na potrzeby nanosatelitów wysokiej rozdzielczości, to przełom w branży pozyskiwania danych satelitarnych. Pozwala ona spółce rozmieścić system optyczny na orbicie, umieszczając go na mniejszych satelitach niż jej konkurencja. Umożliwia to stworzenie infrastruktury o znacznie większej przepustowości, a jednocześnie jest bardziej wydajne i opłacalne niż tradycyjne metody.

Inwestorzy SatRev

Dzięki posiadaniu nowatorskich rozwiązań, oraz sprawdzonych technologii, satelity spółki znajdują się już na orbicie. Z uwagi na to SatRev pozyskuje nie tylko kolejne kontrakty, ale też poważnych inwestorów. Jednym z większych inwestorów spółki jest January Ciszewski wymieniany w gronie 10 największych polskich inwestorów giełdowych. Wraz ze swoją spółką zależną posiada on pakiet 6,6% akcji spółki. W grudniu ubiegłego roku spółka zamknęła również kolejną rundę inwestycyjną na łączną kwotę 10 mln USD, połowę tej kwoty objęła spółka Virgin Orbit w zamian za nieco ponad 4% akcji. Akcje w tej rundzie zostały już wyemitowane, a podwyższenie kapitału zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z Virgin Orbit RatRev łączy strategiczne partnerstwo, ale nie oznacza ono umowy na wyłączność. SatRev planuje wykorzystać możliwości startowe Virgin Orbit w jak największym stopniu, jeśli jednak będą kłopoty ze świadczeniem tych usług, SatRev jest zabezpieczony przez innych usługodawców, z którymi również ma sprawdzone i udane relacje.

– SatRev to prawdziwa perełka w naszym portfelu. Nie tylko jako pierwsza firma w Polsce wyniosła własne satelity na orbitę, ale także opracowała szereg przełomowych technologii. Jestem bardzo zadowolony z tego jak rozwija się spółka. Ich osiągnięcia, to nie tylko bardzo owocna współpraca z Omanem, ale również kontrakty na pozyskiwanie i komercyjne dostarczanie danych satelitarnych do odbiorców takich jak polski KOWR. Dzięki zdywersyfikowanym źródłom przychodów spółka ma wszelkie dane by osiągnąć globalny sukces – ocenia January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI S.A.