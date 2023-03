JR HOLDING łączy siły z IMS oraz EKIPĄ, Closer Music pozyskuje 6 mln zł

Notowana na NewConnect firma inwestycyjna JR HOLDING, wraz z EKIPA Investments zainwestują łącznie 5 mln zł w, produkującą własne bazy muzyczne, spółkę zależną giełdowego IMS-u. W zamian za 4 mln zł JRH pozyska udziały w spółce Closer Music dające 7,14% udział w kapitale, natomiast EKIPA Investments w zamian za 1 mln zł obejmie 1,79% udziału w kapitale spółki. Jednocześnie inwestor, będący osobą fizyczną, zainwestował kolejne 1 mln zł, wobec czego Closer Music pozyskała łącznie 6 mln zł.

Closer Music to projekt, którego celem jest produkcja wysokiej jakości własnych baz muzycznych do ich wykorzystywania i zarabiania na wielu polach eksploatacji. Efektem realizacji projektu jest pozyskiwanie wszystkich praw i zezwoleń do utworów, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

– Wieloletnie doświadczenie IMS skłoniło nas do zaangażowania się w budowanie własnych zasobów muzycznych w celu ich komercjalizowania w wielu różnych obszarach sprzedażowych na całym świecie. Dlatego założyliśmy i rozwijamy spółkę Closer Music, pozyskujemy dla niej również zewnętrznych inwestorów i dziś z satysfakcją witamy w gronie udziałowców spółki inwestycyjne JR HOLDING oraz EKIPA Investments. Dzięki pozyskanym funduszom Closer Music przyspieszy rozwój w zakresie aplikacji sprzedażowej i marketingu, a także zintensyfikuje produkcję muzyczną – deklaruje Michał Kornacki, Prezes IMS S.A.

Twórcy muzyki są wybierani w złożonym procesie rekrutacji, którego naczelnym celem jest wybór osób ze specjalizacjami w konkretnych gatunkach muzycznych. Wyselekcjonowani młodzi twórcy, poza samą produkcją muzyki, mają bardzo wszechstronną wiedzę odnośnie różnych stylistyk i aktualnych trendów muzycznych. W całym procesie tworzenia baz muzycznych zapraszani są również do wybranych projektów ciekawi artyści z zewnątrz, często bardzo doświadczeni, z dużym dorobkiem.

– Współpracujemy z czterema profesjonalnymi studiami produkcyjnymi na świecie, w których wynajęci przez nich artyści zajmują się pisaniem dla nas tekstów do piosenek i nagraniem wokali do naszych melodii. Potem piosenki te są w naszych studiach produkcyjnych miksowane i masterowane. Najlepszym naszym studiem w USA jest RealBlood Records/Blackwood Studios w Burbank/LA. Współwłaściciel i producent tego studia dostał za produkcje muzyczną Grammy Award – dodał Kornacki.

Na rzecz Closer Music przenoszone zostają autorskie prawa majątkowe do każdego utworu, prawa pokrewne, jak również prawo do wykonywania praw zależnych (w tym do dokonywania opracowań, np. remixów, mash-upów i in.) oraz zezwolenie na wykonywanie praw autorskich osobistych – za uprawnionych – lub zrzeczenie się wykonywania tychże praw przez samych uprawnionych. W portfolio Closer Music jest obecnie ponad 4.000 wysokiej jakości utworów.

Najważniejszym elementem Closer Music jest kontent, czyli nagrane piosenki. Coraz więcej środków spółka planuje inwestować obecnie w rozwój sprzedaży oraz działania marketingowe. Kompozycje i bity do piosenek powstają w Polsce, teksty do piosenek i nagrania wokali w USA, a aranżacje, miksy i mastering realizowane są w świetnie wyposażonych studiach nagraniowych spółki. Celem Closer Music jest zgromadzenie takiej bazy różnorodnych stylistycznie piosenek, aby każdy klient mógł znaleźć odpowiednie utwory i playlisty. Komercjalizacja posiadanych baz muzycznych będzie się odbywać przez:

– Synchronizację – wykorzystanie utworów przez twórców na wybranych polach eksploatacji – np. dźwięk do utworów w mediach społecznościowych, reklamach, filmach itp. za pośrednictwem platformy e-commerce.

– Direct Music License (DML) – odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych bez ponoszenia kosztów dodatkowych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce i na świecie.

– Streaming – eksploatacja bibliotek muzycznych w 120 znaczących serwisach streamingowych.

– Komercja – publiczne odtworzenia przez firmy o podobnym profilu działalności jak IMS S.A. – szacowany potencjał to kilka milionów punktów łącznie w Europie i USA.

– Closer Music to kolejna w naszym portfelu spółka z sektora nowych mediów, tym razem działająca na rynku audio do wszechstronnych zastosowań komercyjnych. Dzięki kilku modelom monetyzacji posadanych utworów spółka ma duże szanse na sukces. Również ze względu na współuczestniczenie w inwestycji spółki z Grupy EKIPA zamierzamy osiągnąć synergie ze zgromadzonymi wokół EKIPY influencerami i innymi spółkami z grupy. Pokazuje to, że mając w portfelu coraz więcej spółek, a zarazem koncentrując się na wybranych branżach naturalnie osiągamy wartość dodaną ze współpracy w gronie spółek portfelowych JR Holding. Zawsze chcemy naszym spółkom oferować więcej niż tylko sam kapitał i tak też jest w tym przypadku – powiedział January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING.

Closer Music przeznaczy pozyskane środki na dalszy rozwój, w szczególności na: rozbudowę internetowej aplikacji e-commerce, zwiększenie sił sprzedażowych i pozyskiwanie nowych klientów, działania marketingowe i promocyjne związane głównie z kanałem online oraz dalszą budowę wysokiej jakości baz muzycznych.