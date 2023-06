Saule Technologies ma nowego inwestora

Zgodnie z podpisaną dziś umową inwestycyjną oraz umową akcjonariuszy, DC24 ASI sp. z o.o. został nowym inwestorem Saule Technologies. Udzielając Spółce finansowania, inwestor otrzymał prawo do objęcia akcji nowej emisji Saule Technologies za kwotę maksymalnie 40 mln zł.

– Cieszymy się z dołączenia nowego inwestora do Saule Technologies. Ta współpraca oznacza ważny krok w naszej misji rewolucjonizacji branży energii słonecznej. Jesteśmy przekonani, że dzięki wsparciu finansowemu i doświadczeniu inwestora, będziemy mogli szybciej realizować nasze ambitne plany rozwojowe – mówi Olga Malinkiewicz, CTO i Co-Founder Saule Technologies.

– Niespełna 3 lata temu uwierzyliśmy w przełomową technologię ogniw perowskitowych i zainwestowaliśmy 10 mln euro w Saule Technologies oraz pożyczyliśmy 7 mln zł. W ciągu kolejnego roku Spółka otworzyła pierwszą fabrykę perowskitów we Wrocławiu, uruchomiła linię produkcyjną, wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań, m.in. zasilane perowskitami elektroniczne etykiety cenowe PESL, wykorzystywane m.in. na stacji Orlen czy w Żabce. Wiemy jednak, że do utrzymania tempa rozwoju Saule i realizacji ich ambitnych projektów niezbędne są kolejne inwestycje, bo komercjalizacja produktów w takiej rzeczywistości, jaką mamy na świecie od 2 lat, jest wymagająca i czasochłonna. Cieszymy się zatem, że nowy inwestor również uwierzył w przyszłość technologii perowskitowej i zdecydował się w nią zainwestować. Dodatkowe finansowanie z pewnością przyspieszy udoskonalanie produktów na bazie perowskitów i dalszą ich komercjalizację, co będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SauleTech, a tym samym na wyniki Grupy Columbus – twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A., która jest jednym z akcjonariuszy Saule Technologies.

Przypomnijmy, że Saule Technologies jest pionierem w dziedzinie badań nad perowskitowymi ogniwami fotowoltaicznymi – ogniwami słonecznymi nowej generacji – a także pierwszą firmą na świecie, która rozpoczęła ich produkcję. Ogniwa perowskitowe, drukowane przez Saule Technologies na elastycznych foliach, są lekkie, ultracienkie, półprzezroczyste i bardzo wydajne, nawet w sztucznym świetle. Dzięki temu zakres możliwych zastosowań ogniw perowskitowych jest znacznie większy niż zakres zastosowań tradycyjnych ogniw krzemowych.