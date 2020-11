Scaleway rzuca wyzwanie uczestnikom HackYeah. Chce uodpornić sektor cyfrowy na zmiany klimatyczne

Uczestnicy największego hackathonu w Europie, HackYeah, staną przed zadaniem stworzenia aplikacji pozwalającej użytkownikom na mierzenie indywidualnego śladu węglowego oraz śladu ekologicznego, dzięki zadaniu zaproponowanemu przez firmę Scaleway.

Scaleway, europejski dostawca rozwiązań chmurowych, chciałby stać się najbardziej wydajną i transparentną firmą sektora cloud na świecie. We wrześniu firma otworzyła centrum danych w Warszawie, dzięki czemu chce lepiej i wydajniej obsługiwać rynek Europy Środkowo-Wschodniej, umacniając swoją pozycję jako głównego europejskiego dostawcy usług w chmurze.

Scaleway zaprojektowało, zbudowało i obsługuje jedną z najbardziej zrównoważonych ekologicznie chmur w Europie i stawia podobne ekologiczne wyzwanie przed uczestnikami HackYeah.

Współpracując z organizatorami wydarzenia, Scaleway po raz kolejny zwraca uwagę na potrzebę ekologicznych rozwiązań dla sektora cyfrowego. Swoją misję realizuje konsekwentnie – m.in. proponując uczestnikom HackYeah swoje zadanie “Zmierz i wpłyń na wielkość swojego ekologicznego i węglowego śladu” (“Measure and influence your ecological and carbon footprint”).

Centra danych zużywają 205 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie -według danych z 2018 roku1. Odpowiada to za jeden procent globalnego zużycia energii. Scaleway podkreśla, że wielu dostawców rozwiązań chmurowych dba już o ekologię, ale dążenie do energooszczędności nie wystarczy.

„Dążenie do obniżenia zużycia mierzalnej energii prowadzi do sytuacji, w której pomija się inne aspekty zużycia zasobów w centrach danych. Jest to na przykład zużycie milionów metrów sześciennych wody pitnej w wieżach chłodniczych używanych do chłodzenia serwerów oraz marnotrawstwo 30-40 procent energii trafiającej do centrów danych wyłącznie w celu chłodzenia. Dokonujemy właściwych wyborów zarówno pod względem etycznym, jak i technologicznym – tak, aby korzyści płynące z globalnej cyfryzacji nie zostały zmarnowane przez szkody w środowisku. Chcemy, aby wszystkie nasze działania opierały się na tych założeniach” – mówi Arnaud de Bermingham, założyciel i prezes Scaleway.

Nie inaczej jest w przypadku wyboru partnerstw i działań podejmowanych przez Scaleway na poszczególnych rynkach.

Maraton programowania

„Zdecydowaliśmy się uczestniczyć i wesprzeć HackYeah, ponieważ w Scaleway zależy nam, by zespoły programistów i naszych użytkowników – łączyły się, by wspólnie wypracowywać i wprowadzać innowacje, które mają sens dla wszystkich naszych społeczności na całym świecie. Wschodnioeuropejski ekosystem cloud znajduje się w czołówce europejskiej. Poszukiwane są coraz bardziej wydajne, przystępne cenowo i wielochmurowe rozwiązania, z troską o dostępne zasoby” – dodaje de Bermingham.

Uczestnicy będą mieli 40 godzin na stworzenie aplikacji, która będzie mierzyć oraz ograniczać ślad ekologiczny i węglowy jej użytkowników. Każdy zarejestrowany uczestnik hackathonu może zgłosić się do udziału w tym zadaniu samodzielnie lub w zespole. Partnerów można również znaleźć na kanale Discord wydarzenia. Podczas wydarzenia pod ręką będą też mentorzy – zarówno programiści, jak i specjaliści znający się na określonych tematach.

Tegoroczne HackYeah odbędzie się w dniach 27-29 listopada. W 2018 roku odbywająca się w Warszawie impreza była największym stacjonarnym hackathonem w Europie, w tym roku odbędzie się zdalnie. Uczestnicy mogą liczyć na udział w puli nagród w wysokości ponad 400 000 zł. Oprócz Scaleway zadania przygotowali m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów, WWF czy fundacja Rak n’Roll.