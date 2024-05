SD Worx przejmuje startup TribePerk, aby rozszerzyć działalność na polskim rynku MŚP

SD Worx przejął polski startup TribePerk. Ta dynamicznie rozwijająca się firma oferuje zintegrowany pakiet rozwiązań HR w chmurze, w tym do obsługi listy płac, zadań kadrowych oraz rejestracji czasu pracy dla polskich MŚP. Dzięki temu przejęciu SD Worx rozszerza swoją ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz umacnia pozycję na lokalnym rynku, na którym jest liderem rynku rozwiązań SAP oraz SuccessFactors.

Firma TribePerk została założona w 2020 roku i ma siedzibę w Lublinie. Startup za pomocą platformy SaaS i towarzyszących jej outsourcowanych usług płacowych – realizowanych samodzielnie lub za pośrednictwem księgowych – wspiera firmy zatrudniające do 200 pracowników.

— TribePerk to pierwszy na polskim rynku w pełni chmurowy pakiet kadrowo-płacowy. Polska jest jedną z największych gospodarek w Europie, gdzie zatrudnionych jest 17 milionów osób, zaś polskie firmy w ciągu najbliższych lat będą powszechnie wdrażać rozwiązania HR oparte na chmurze. Pomożemy rozwinąć rozwiązanie TribePerk, aby mogły z niego korzystać również firmy zatrudniające do 1000 pracowników. W rezultacie będziemy mogli obsługiwać w zakresie płac i HR każdą firmę prowadzącą działalność w Polsce: mniejsze i średnie organizacje z naszym własnym oprogramowaniem płacowym TribePerk oraz duże organizacje za pośrednictwem naszej oferty SAP & SuccessFactors. Wszystko to doskonale wpisuje się w naszą ambicję bycia wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań HR – mówi Kobe Verdonck, CEO SD Worx.

— Dzięki SD Worx znaleźliśmy silnego partnera, który szybko rozwinął naszą działalność i bazę klientów. Oferując pierwszy w Polsce system płacowy oparty na chmurze w czasie rzeczywistym, upraszczamy procesy i oszczędzamy czas wszystkich stron zaangażowanych w proces płacowy– pracowników, pracodawców i specjalistów ds. płac. Wszystkie informacje kadrowe i płacowe są dostępne na jednej, łatwej w obsłudze platformie, a dzięki ich płynnemu przepływowi między kilkoma modułami nie ma potrzeby ręcznego gromadzenia danych. Wreszcie, co nie mniej ważne, dzięki automatyzacji możemy oferować kompleksowe usługi w bardzo konkurencyjnych cenach – mówi Błażej Bereta, CEO TribePerk.

SD Worx serdecznie wita pracowników TribePerk i jej nowych klientów oraz zapewnia ciągłość działań wszystkim dotychczasowym klientom firmy. TribePerk zostanie zintegrowana z organizacją SD Worx, a produkty tej marki zostaną powiązane z rozwiązaniami dostępnymi w chmurze. Również kadra zarządzająca startupu pozostanie na pokładzie. Błażej Bereta, CEO TribePerk będzie raportował do krajowego lidera SD Worx Poland.

Kwota transakcji nie zostanie ujawniona.

Podczas transakcji SD Worx był wspierany przez Ernst & Young Global Limited (EY).