Sektor finansowy na wojnie z fałszerzami pieniędzy. Inwestuje w coraz bardziej innowacyjne technologie druku

Przedstawiciele sektora finansowego prowadzą nieustanną wojnę z fałszerzami pieniędzy. Banki inwestują w coraz bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, które uniemożliwią bądź znacząco utrudnią wyprodukowanie banknotów poza wyspecjalizowanymi mennicami. Innowacyjne rozwiązania z branży druku zabezpieczonego obejmują wykorzystanie technologii druku przestrzennego oraz nowatorskich materiałów. Nanotech opracowało technologię drukowania trójwymiarowych nadruków, które zmieniają wygląd w zależności od kąta patrzenia.

– Wiele możliwości zastosowań, zastrzeżone i opatentowane techniki nanoprodukcji, wysoka widoczność i interaktywność sprawiają, że technologia KolourDepth jest idealnym zabezpieczeniem banknotów przed fałszowaniem – przekonuje Troy Bullock, dyrektor generalny i prezes Nanotech.

Pomimo coraz większej popularności transakcji bezgotówkowych nie słabnie zapotrzebowanie na nowoczesne technologie zabezpieczające banknoty. Modernizację systemu monetarnego przeprowadzają m.in. władze Wielkiej Brytanii. Pod koniec lutego 2020 roku Bank of England wyemitował nową odsłonę 20-funtowego banknotu, który wydrukowano na trudniejszym do podrobienia materiale polimerowym. Wprowadzono do nich także dwa przeźroczyste okna oraz dwubarwną folię zabezpieczającą. To trzeci – po pięcio- i dziesięciofuntowym – banknot tego typu wprowadzony do obiegu przez Bank of England. W 2021 roku w obiegu pojawi się zaś czwarty, 50-funtowy banknot polimerowy przeznaczony na brytyjski rynek.

Rozwiązanie wypracowane przez firmę Nanotech zakłada wykorzystanie w procesie produkcji banknotów technologii plazmonicznych materiałów barwnych. Dzięki nim mennice będą w stanie wydrukować wielokolorowe, trójwymiarowe nadruki zmieniające swój wygląd w zależności od kąta patrzenia. Sfałszowanie takich zabezpieczeń jest niezwykle trudne, gdyż w procesie produkcji folii ochronnych wykorzystuje się autorskie algorytmy oraz opatentowane techniki nanofabrykacji.

Nowoczesne systemy zabezpieczeń wdrażane są także przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, która przy okazji emisji jubileuszowego, 19-złotowego banknotu zaprezentowała autorskie zabezpieczenie Umbra4Note. Jest to forma druku w technice stalorytu, która umożliwia uzyskanie efektu kątowego, podobnego do technologii wykorzystywanej przez Nanotech.

– Technologia KolourDepth jest łatwa do uruchomienia i oferuje dużą swobodę projektowania i dostosowywania. Tego rodzaju innowacje wykorzystujące nowatorskie technologie, takie jak nanooptyka, są dokładnie tym, czego obecnie potrzebuje przemysł – wskazuje Donald Scholz, dyrektor zarządzający Banknote Industry News, firmy analizującej rynek pieniężny.

Według analityków z firmy MarketsandMarkets wartość globalnego rynku druku zabezpieczonego do 2023 roku wzrośnie do 14,8 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie blisko 5,5 proc.