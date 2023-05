Sztuczna inteligencja efektywnie zwiększa skuteczność reklam

Jak wynika z badań konsumenckich przeprowadzonych przez Hubspot, dzięki wykorzystaniu w działaniach marketingowych sztucznej inteligencji, wzrasta zadowolenie odbiorców z prezentowanych im treści reklamowych. To z kolei przekłada się bezpośrednio na wzrost skuteczności reklam. Użytkownikom Internetu nie przeszkadzają one, pod warunkiem, że odpowiadają ich indywidualnym potrzebom. A to zapewnia właśnie wsparcie AI.

Coraz chętniej oglądamy reklamy – jest jednak jeden warunek

Z analiz ekspertów jasno wynika, że reklamy stanowiące integralną część treści medialnych są coraz lepiej odbierane przez użytkowników. Wspomniane badanie wykazało, że aż 83% ludzi zgadza się ze stwierdzeniem „Nie wszystkie reklamy są złe, ale chcę odfiltrować te niedopasowane”. Z kolei 77% badanych odpowiedziało, że „Chciałbym, aby istniał sposób na ad-filtr zamiast całkowitego ad-blocka”. Funkcję takiego ad-filtru może pełnić właśnie sztuczna inteligencja. W jej wykonaniu analiza tekstu i obrazu jest znacznie szybsza i bardziej precyzyjna, co przekłada się bezpośrednio na efektywniejsze dopasowanie treści do oczekiwań użytkowników.

Jak podaje IAB, 84% konsumentów deklaruje, że ich zaufanie do marki się nie zmienia lub nawet się zwiększa, jeśli jest ona reklamowana na stronach, które są przez nich regularnie odwiedzane. Dodatkowo, jak wynika z analiz, reklamy natywne na stronach wydawców premium są o 44% bardziej wiarygodne i notują o 21% więcej kliknięć, niż reklamy wyświetlane w mediach społecznościowych.

– Analizy przeprowadzone przez różne podmioty dowodzą, że treści marketingowe, które są dopasowane do zainteresowań odbiorców są o ponad połowę chętniej oglądane niż tradycyjne reklamy display. Ich efektywność również jest wyższa.

Reklamy natywne rejestrują o 18% większą chęć zakupu i 9 procentowy wzrost reakcji na treści powiązane z marką w porównaniu do tradycyjnych banerów reklamowych. Dzięki precyzyjnemu targetowaniu, które umożliwia sztuczna inteligencja, aż 32% respondentów stwierdziło, że dopasowana reklama kontekstowa „jest reklamą, którą podzieliłbym się z przyjacielem lub członkiem rodziny” – wylicza Paweł Mazurek, CEO Takeads globalnej marki Mitgo.

Rosnący potencjał SI

Według raportu MarketsandMarkets, wartość narzędzi AI w obszarze reklamy ma wzrosnąć z 5,7 mld USD w 2020 r. do 48,6 mld USD do 2026 r. (przy rocznej stopie wzrostu CAGR wynoszącej 38,3% w okresie objętym prognozą). Z kolei w raporcie eMarketera można przeczytać o szacunkach, zgodnie z którymi wydatki na reklamę natywną wzrosną z 34,9 mld dolarów w 2020 r. do 52,75 mld dolarów w 2025 r. Eksperci oceniają, że na tak optymistyczne prognozy ma wpływ właśnie sztuczna inteligencja. Jest ona jednym z czynników napędzających rozwój reklamy natywnej, który ma się utrzymywać na poziomie 375% rocznie. Taki równoległy rozwój tych obydwu obszarów sprawia, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w marketingu.

Jak zatem sztuczna inteligencja wpływa na skuteczność reklam?

Zwiększa zaufanie konsumentów: 84% konsumentów ufa markom, które reklamują się na odwiedzanych przez nich stronach. AI może pomóc w dalszym zwiększaniu tego zaufania, personalizując reklamy na podstawie preferencji i zachowań użytkowników, co sprawia, że treści są lepiej dopasowane i mniej inwazyjne. Uwiarygadnia reklamy: Reklamy natywne są o 24% bardziej wiarygodne dla konsumentów, niż reklamy w mediach społecznościowych. AI może pomóc w utrzymaniu i zwiększeniu tej wiarygodności poprzez lepsze dopasowanie reklam do kontekstu i treści strony. Podnosi zaangażowanie: Reklamy natywne generują 21% więcej kliknięć w porównaniu do reklam w mediach społecznościowych. Analizując dane i dostosowując reklamy do indywidualnych preferencji użytkowników, AI może dodatkowo zwiększać to zaangażowanie. Wpływa na widoczność i skuteczność: Konsumenci reagują na reklamy natywne 53% częściej niż na reklamy display. AI może pomóc w dalszym zwiększaniu tej widoczności i skuteczności, optymalizując miejsce i czas wyświetlania reklam. Zachęca do udostępniania: 32% respondentów stwierdziło, że reklama natywna to taka, którą podzieliłby się z przyjacielem lub członkiem rodziny. AI może pomóc w tworzeniu reklam, które są bardziej prawdopodobne do promowania przez samych użytkowników, co sprawia, że niektóre treści są chętniej udostępniane niż inne.

Reklama natywna, jako dynamicznie rozwijająca się gałąź marketingu internetowego, dzięki potencjałowi sztucznej inteligencji ma szansę zrewolucjonizować całą branżę digital marketingu i e-commerce. Indywidualne dopasowanie do użytkownika i treści danej witryny znacząco zwiększa zaangażowanie konsumentów, a przez to wykazuje większą skuteczność. Z tego powodu, zdaniem ekspertów Takeads, globalny rynek sztucznej inteligencji w obszarze marketingu zyskuje na wartości w tak błyskawicznym tempie.