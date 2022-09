Sektor odroczonych płatności stanowi 10 proc. rynku pożyczkowego

W sierpniu Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego wspólnie z CRIF jako pierwsza na rynku publikuje wydzielone dane sektora pożyczek buy now and pay later (BNPL)[1]. Sektor BNPL w czerwcu udzielił finansowania o wartości 95 mln zł. W tym samym okresie sektor tradycyjnych pożyczek udzielił finansowania o wartości 1,16 mld zł. W lipcu wartość finansowania spadła o 4, 3 proc.

Dane z sektora BNPL pokazują zupełnie inny obraz rynku niż w przypadku tradycyjnych firm pożyczkowych. Liczba pożyczek i unikalnych klientów jest niemal taka sama jak w tradycyjnych firmach pożyczkowych. Jednak wartość tego rynku stanowi ok 10 proc. wartości finansowania udzielanego przez firmy pożyczkowe.

Dane sektora pożyczkowego za lipiec

Lipiec 2022[2] roku był dobrym okresem dla firm pożyczkowych. W tym miesiącu udzielono pożyczek na kwotę 1,11 mld PLN, co wiąże się z 28,8 proc. wzrostem r/r, jednak w porównaniu miesiąc do miesiąca oznacza spadek o 4,3 proc. Średnia kwota pożyczki w lipcu wyniosła 3 624 PLN i była wyższa o jedynie 5,9% r/r, co przy uwzględnieniu obecnej inflacji sprawia, że siła nabywcza takiej pożyczki jest zdecydowanie niższa dla konsumenta.

Lipiec przyniósł wyhamowanie aktywności rynku pożyczek – obserwowaliśmy nieznaczne spadki wszystkich analizowanych danych w ujęciu miesiąc do miesiąca. Spadek ten jest powiązany prawdopodobnie z sezonem wakacyjnym, który charakteryzuje się niższą aktywnością klientów. Niewielkie wyhamowanie widoczne jest także w danych sprzedażowych. Liczba udzielonych pożyczek spadła do ok. 308 tys. wobec 361 tys. odnotowanych w czerwcu, co oznacza spadek o 2,7 proc. – podkreśla Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Jednocześnie dane wskazują na zaostrzanie polityki kredytowej przez firmy pożyczkowe, co sugerują dane dot. odrzuceń aplikacji o pożyczki, jak i wskaźnik średniej liczby aplikacji na klienta. Obie dane utrzymują się na wysokich poziomach (42,7 proc. i 3,22 proc). Wartość udzielanych pożyczek rośnie, lecz skala wzrostu jest dosyć niska, patrząc na poziom sprzed pandemii. Widać również dużą stabilizację średniej wartości udzielonej pożyczki, która na obecnym poziomie utrzymuje się od kilku lat, z niższymi wartościami w 2020 roku, co było efektem pandemii. Przy stale rosnących wynagrodzeniach, realny poziom obciążenia konsumenta pojedynczą pożyczką maleje.

Dane sektora BNPL za czerwiec

Średnia kwota pożyczki w przypadku BNPL to 315 PLN, co dobrze charakteryzuje ten segment, który zawiera zobowiązania raportowane w Credit-Check.pl związane z odroczoną płatnością oraz innymi produktami kredytowymi, udzielanymi przez podmioty działające w branży e-commerce. Niemal 86% pożyczek z tego segmentu to pożyczki nie przekraczające 500 PLN w momencie ich udzielenia. W czerwcu 3,9% klientów firm pożyczkowych skorzystało równolegle z finansowania BNPL, co oznacza, że bazy klientów tych segmentów przenikają się w ograniczonym stopniu i BNPL zaspokaja inne potrzeby konsumentów – podkreśla Piotr Badura, Wiceprezes CRIF.

[1] Ze względu na specyfikę raportowania spółek z branży BNPL dane będą publikowane cyklicznie z miesięcznym opóźnieniem – w edycji sierpniowej raportu prezentowane są dane za miesiąc czerwiec.

[2] Ze względu na upływ 12 miesięcy od zniesienia regulacji drastycznie obniżających maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, publikowane dane dotyczą wszystkich firm pożyczkowych raportujących do CRIF i zastępują używaną do tej pory jednorodną grupę porównawczą.