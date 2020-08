Sheth Madhav obejmie stanowisko CEO realme w Europie i Indiach

Madhav Sheth zostanie Wiceprezesem realme oraz CEO realme w Europie i Indiach

Madhav, który stoi za sukcesem realme w Indiach, będzie odpowiedzialny za wdrażanie strategii i rozwój marki na Starym Kontynencie

realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, informuje, że Madhav Sheth zostanie nowym CEO realme w Europie. Sheth obejmie stanowisko Wiceprezesa realme, oprócz przejęcia kierownictwa nad działaniami w Europie, pozostanie CEO realme w Indiach.

Od tego momentu, Madhav będzie zarządzał wszystkimi działaniami marki na rynku, wyznaczał strategię i kierunki rozwoju w obszarze korporacyjnym i produktowym, a także odpowiadał za kreowanie wizerunku i reputację realme.

W 2017 roku Madhav dołączył do OPPO jako Dyrektor ds. Sprzedaży i pełniąc to stanowisko odgrywał kluczową rolę w rozwoju kanałów sprzedaży offline. Dzięki wypracowaniu świetnych wyników, w maju 2018 roku dołączył do założyciela realme Sky Li, aby wprowadzić tę markę na rynek w Indiach.

Jego zaangażowanie i wysiłek zaprowadziły realme na drugie miejsce największych marek telefonów pod kątem sprzedaży online oraz czwarte w rankingu producentów smartfonów ogółem w Indiach.

Sheth został wyróżniony prestiżowymi nagrodami w Indiach, takimi jak “Technologiczna osobowość roku” przez Dainika Jagrana czy “40 under 40” – plebiscyt organizowany przez Business World.

“Jestem podekscytowany tym, że będę pełnił rolę CEO również w Europie. Ten rynek jest dla nas kolejnym kluczowym etapem rozwoju, po tym ja udało się nam osiągnąć sukces na rynkach azjatyckich. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami aby mocno zaznaczyć naszą obecność, zarówno offline, jak i w kanałach online.” – mówi Madhav Sheth.

Jednym z celów Madhava na tym nowym etapie jest zapewnienie realme miejsca w gronie 5 największych producentów smartfonów w Europie, w obydwu kanałach sprzedaży, offline i online.

Świetne wyniki za pierwszą połowę 2020 roku

W lipcu realme osiągnęło liczbę 40 milionów użytkowników. Firma kontynuuje globalny rozwój i jest aktualnie obecna na 59 rynkach na całym świecie, z wyłączeniem Ameryki Północnej. Dodatkowo, realme znalazło się na 7 miejscu światowej klasyfikacji producentów smartfonów za pierwszy kwartał 2020 roku. Te dane to kolejny wyznacznik szybkiego rozwoju marki.

Dodatkowo, Firma może pochwalić się aż 11% wzrostem w drugim kwartale – jest to jedyny dwucyfrowy wynik wśród największych marek. . Poinformowano również, że realme jest obecnie w TOP 4 marek smartfonów w Tajlandii, Indiach, Kambodży i Egipcie, a także w TOP 5 w Birmie, Indonezji, Wietnamie, na Filipinach i Ukrainie.

O realme

realme to marka technologiczna, specjalizująca się w produkcji smartfonów i produktów IoT o najwyższej jakości, najlepszym designie i wydajności. realme zajmuje 7 miejsce na świecie jako producent tego typu sprzętu i znajduje się w oficjalnym zestawieniu największych marek smartfonów według globalnych statystyk. W 2019 r. sprzedaż produktów realme na świecie osiągnęła poziom 25 milionów, notując przy tym 808% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten wynik plasuje realme na pierwszym miejscu wśród producentów, czyniąc z niego najszybciej rozwijającą się markę smartfonów na świecie. Kamieniem milowym obecności marki w tym rejonie jest 1 milion sprzedanych telefonów w ciągu zaledwie 3 dni w samych Indiach, gdzie realme jest obecnie jedną z 4 najlepiej sprzedających się marek. W lipcu 2020 roku realme osiągnęło pułap 40 milionów sprzedanych smartfonów i znajduje się w TOP5 pod kątem sprzedaży na 9 rynkach. Firma działa obecnie na 59 rynkach na całym świecie. 2 kwietnia 2020 roku realme weszło na polski, stając się z miejsca jednym z najważniejszych graczy w branży.