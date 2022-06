Silesian Space Valley – firmy z branży kosmicznej, nowych technologii i Legnicka Strefa tworzą Klaster Technologii Kosmicznych

Nową instytucję, Klaster Technologii Kosmicznych – Silesian Space Valley, powołała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspólnie z 4 najważniejszymi firmami z branży kosmicznej i nowych technologii: SatRev, Saule Technologies, Columbus Energy i TUATARA. Porozumienie podpisano w piątek, 3 czerwca we Wrocławiu, podczas Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka.

Nawiązana współpraca ma za zadanie zwiększyć oraz połączyć potencjał technologiczny, naukowy i edukacyjny przedsiębiorców z branży technologii kosmicznych.

– Niedawno podpisaliśmy list o współpracy ze spółką SatRev, która w Legnicy będzie produkować nanosatelity. Towarzyszy nam hasło „Lecimy wyżej”, dlatego teraz czas na kolejny krok i powołujemy Klaster Technologii Kosmicznych. Wierzę, że działalność klastra przekona wielu inwestorów, że Dolny Śląsk to doskonałe miejsce na rozwój w branży kosmicznej – uważa Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Analiza rynkowa i wykorzystanie dostępnych możliwości biznesowych pozwoliły na utworzenie konsorcjum Silesian Space Valley, które ma wzmocnić i pomóc w rozwoju firmom z branży.

– Klastry wzmacniają współpracę firm oraz dostawców, a także instytucji naukowych. Tylko wymiana wiedzy i doświadczeń kieruje nas w stronę rozwoju, dlatego przyłączyliśmy się do tego przedsięwzięcia – mówi Grzegorz Zwoliński, prezes i współzałożyciel SatRev, spółki która stawia na nanosatelity.

– Bardzo się cieszę, że wspólnie z naszymi partnerami sięgamy teraz do gwiazd. Od zawsze marzyłam, by mieć swój udział w kosmicznej przygodzie naszej cywilizacji – to przecież niezwykle ekscytujące wyzwanie – komentuje Olga Malinkiewicz, założycielka i Chief Technology Officer w Saule Technologies, która produkuje ogniwa perowskitowe.

– Technologie, którymi dysponujemy mają szansę być wykorzystane w przyszłości w kosmosie. Brzmi ambitnie, ale właśnie od ambicji i marzeń zaczyna się przygoda prowadząca do sukcesu. Cieszę się, że kamieniem węgielnym tego porozumienia są właśnie polskie firmy – zauważa Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, firmy z sektora energetyki odnawialnej.

– Wierzę, że dzięki temu porozumieniu będziemy mogli skutecznie wymieniać się wiedzą i wspólnie opracowywać przełomowe rozwiązania, które pomogą otworzyć nowe perspektywy przed polską branżą kosmiczną – mówi Krzysztof Goworek, współzałożyciel i członek zarządu TUATARA, firmy łączącej konsulting i technologie m.in. AI i machine learning, wykorzystującej swoje kompetencje także do budowy rozwiązań analizy i monetyzacji danych i obrazów satelitarnych.

Liderem konsorcjum klastrowego została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która ma już duże doświadczenie w tworzeniu klastrów. Spółka jest liderem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego oraz Motoryzacyjnego. Ponadto pełni funkcję partnera Dolnośląskiego Klastra Lotniczego.

– Doświadczenie pokazuje, jak wielką wartość ma taka współpraca. Kalifornia ma Dolinę Krzemową, a Dolny Śląsk będzie miał Dolinę Kosmiczną. Ta branża dopiero nabiera tempa i aż trudno nam sobie wyobrazić, jak potrzebna jest w codziennym życiu – podsumowuje Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podpisanie umowy o współpracy, na zaproszenie prof. Piotra A. Wrzecioniarza, przewodniczącego Rady Programowej Forum G2 zorganizowano podczas forum nieprzypadkowo. Forum G2 we Wrocławiu to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-geopolitycznych w Polsce. Właśnie w piątek, 3 czerwca forum towarzyszy międzynarodowa strefa „EEC in space”, która stworzyła idealny pretekst do symbolicznego startu kosmicznej przygody na Dolnym Śląsku.

KLASTER TECHNOLOGII KOSMICZNYCH

Założyciele Silesian Space Valley:

Columbus Energy S.A. – firma z sektora energetyki odnawialnej z siedzibą w Krakowie. Spółka zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług z zakresu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Columbus Energy S.A. jest notowana na rynku NewConnect. Coroczny, dynamiczny wzrost przychodów Spółki plasuje ją wśród największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

GŁÓWNE CELE SILESIAN SPACE VALLEY

Konsolidacja firm działających w branży kosmicznej oraz pokrewnych, w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i poza ich granicami, a także zapewnienie im możliwości rozwoju technologicznego.

Zwiększenie potencjału innowacyjnego podmiotów branży technologii kosmicznej oraz pokrewnych, prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska oraz południowo-zachodniej Polski poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomagania transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.

Powołanie Silesian Space Valley, które skupiać będzie swoje zadania na utworzeniu międzynarodowego centrum technologicznego w branży technologii kosmicznej. Głównym celem inicjatywy jest optymalne łączenie potencjału technologicznego, naukowego i edukacyjnego przedsiębiorców z branży technologii kosmicznych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA O KLASTRZE KOSMICZNYM

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy:

– Columbus ma w swoim DNA słowo #technologia. Rozwijamy technologie IT do zarządzania energetyką rozproszoną, elektromobilnością czy zarządzaniem energooszczędnością. Jesteśmy największym akcjonariuszem Saule Technologies, firmy która jest światowym liderem w rozwoju ogniw perowskitowych. Wszystkie te technologie mają również szansę być wykorzystane w przyszłości w kosmosie. Brzmi ambitnie, ale właśnie od ambicji i marzeń zaczyna się przygoda prowadząca do sukcesu. Cieszę się, że kamieniem węgielnym tego porozumienia są właśnie polskie firmy.

Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

– Niedawno podpisaliśmy list o współpracy ze spółką SatRev, która w Legnicy będzie produkować nanosatelity. Towarzyszy nam hasło „Lecimy wyżej”, dlatego teraz czas na kolejny krok i powołujemy Klaster Technologii Kosmicznych. Cieszę się, że podpisujemy nowe porozumienie. To bardzo ważne działanie w kierunku rozwoju technologii kosmicznych. Wierzę, że działalność Silesian Space Valley przekona wielu inwestorów, że Dolny Śląsk to doskonałe miejsce na rozwój w tej branży.

Grzegorz Zwoliński, prezes i współzałożyciel SatRev:

– Klastry wzmacniają współpracę firm oraz dostawców, a także instytucji naukowych. Tylko wymiana wiedzy i doświadczeń kieruje nas w stronę rozwoju, dlatego przyłączyliśmy się do tego przedsięwzięcia. Mamy ambitny plan, by do 2026 roku powstała konstelacja tysiąca satelitów obserwujących Ziemię. Dobra współpraca z ekspertami to nie tylko rozwój naszej firmy, ale też polskiego sektora kosmicznego.

Olga Malinkiewicz, założycielka i Chief Technology Officer w Saule Technologies:

– Bardzo się cieszę, że wspólnie z naszymi partnerami sięgamy teraz do gwiazd. Od zawsze marzyłam, by mieć swój udział w kosmicznej przygodzie naszej cywilizacji – to przecież niezwykle ekscytujące wyzwanie, par excellence nie z tej Ziemi! Ogniwa perowskitowe, ze względu na swoje unikalne właściwości, idealnie nadają się do zastosowań kosmicznych, mam więc nadzieję, że będzie to nie tylko wielki krok dla Saule Technologies, ale także wcale nie taki mały dla ludzkości.

Krzysztof Goworek, współzałożyciel i członek zarządu TUATARA:

– TUATARA od początku buduje portfolio kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych czy analizy wielkich zbiorów danych, dlatego bardzo cieszymy się, mogąc brać udział w tym wyjątkowym projekcie. Jestem przekonany, że przyniesie on korzyści całemu polskiemu sektorowi kosmicznemu i nie tylko. Dane, pochodzące z obrazów satelitarnych, wykorzystywane są oczywiście w nauce, ale także w wielu sektorach gospodarki, od rolnictwa i rybołówstwa, przez przemysł wydobywczy po telekomunikację. Mogą mieć też ogromne znaczenie w przeciwstawianiu się zmianom klimatycznym, pozwalają np. monitorować wycieki ropy naftowej, lepiej ocenić zmiany środowiskowe i zanieczyszczenia zbiorników wodnych oraz powietrza. Wierzę, że dzięki temu porozumieniu będziemy mogli skutecznie wymieniać się wiedzą i wspólnie opracowywać przełomowe rozwiązania, które pomogą otworzyć nowe perspektywy przed polską branżą kosmiczną.