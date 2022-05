Thorium Space podpisała list intencyjny o współpracy z Teledyne e2v Semiconductors

Thorium Space, firma z sektora zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej, podpisała list intencyjny definiujący obszary przyszłej współpracy z Teledyne e2v Semiconductors, światowym potentatem w dziedzinie zaawansowanych technologii stosowanych w przemyśle lotniczym, obronnym i satelitarnym. Celem współpracy jest zwiększenie wydajności satelit. Technologia i hardware tworzony przez partnerów jest obecnie na rynku niedostępny. Potencjalnymi jej odbiorcami są m.in. wszyscy operatorzy satelitarni.

– To zdecydowanie największe wydarzenie w naszej historii. Procedowaliśmy je 18 miesięcy, w trakcie których Teledyne badał to co już udało nam się stworzyć. To, że światowy potentat postanowił rozwijać technologie z mało znaną spółką z Polski, pokazuje nad jak bardzo innowacyjnymi produktami pracujemy.- komentuje Paweł Rymaszewski, prezes Thorium Space.

Celem współpracy jest zwiększenie wydajności satelit, m.in. poprzez efektywne rozmieszczenie przepustowości. Wspólne prace, które formalnie rozpoczną się już w czerwcu, dotyczą definicji i rozwoju najnowocześniejszych elementów konstrukcyjnych z wizją usprawnienia efektywnego użytkowania zasobów pojazdów kosmicznych. Ma to na celu doprowadzenie do redukcji kosztów i czasu produkcji, oraz poszerzenia zakresu zastosowania tzw. inteligentnych payloadów telekomunikacyjnych, skutkując niespotykaną nigdy wcześniej elastycznością operacyjną. – W naszym języku oznacza to tzw. pełny DBF na Ka, czyli Digital Beam Forming- tworzenie wiązek nadawczo odbiorczych poprzez bezpośrednią domenę cyfrową, pracującą aż do pełnego pasma Ka (27-31.5 GHz). To game changer na rynku satelitarnym. Dotychczas taka technologia nie była dostępna. Nic więcej w zakresie hardware w tym segmencie rynku satelitarnego nie da się stworzyć. Będzie można tylko zwiększać skalowalność oraz elastyczność działania poprzez dodawanie kolejnych aplikacji będąc już na orbicie, co jest kolejną innowacją. Chcemy by pierwsze rozwiązania trafiły na rynek w 2024 roku. – zapowiada Paweł Rymaszewski. W ramach współpracy Teledyne E2V dostarczy chip zgodnie ze specyfikacja Thorium Space, a polska spółka „obuduje” go własnym hardwarem czego efektem końcowym będzie DBF Ka Payload- pełny cyfrowy payload telekomunikacyjny oparty o technologię DBF wraz ogromną mocą obliczeniową już na pokładzie,- który będzie od razu dostosowany do zastosowań na orbicie Geostacjonarnej GEO, czyli odporny na skrajne warunki oraz promieniowanie kosmiczne poprzez 15 lat ciągłej pracy. W nadchodzących miesiącach partnerzy będą sukcesywnie zawierali umowy dotyczące kolejnych etapów przedsięwzięcia.