Simteract opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2023 r.

Krakowskie studio Simteract w trzecim kwartale utrzymuje przychody netto ze sprzedaży na podobnym poziomie co w poprzednim kwartale. Wynoszą one ok. 2 mln zł. Poprawie uległ nieco zysk netto Spółki w porównaniu do I i II kwartału. Jednocześnie studio szykuje się do wydania nowej gry: “Taxi Life: A City Driving Simulator” w lutym przyszłego roku, której najnowszy trailer zebrał już ponad milion wyświetleń.

– Trzeci kwartał to przede wszystkim intensywna praca nad naszym symulatorem jazdy. Jesteśmy po obiecujących, zamkniętych beta testach. Liczymy, że gra trafi do szerokiego grona odbiorców z uwagi na niestarzejący się motyw, jakim jest poruszanie się samochodem po mieście. “Taxi Life: A City Driving Simulator” to nie tylko prowadzenie pojazdu, ale także konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków w mieście, kontakt z klientami czy wreszcie możliwość zbudowanie od zera własnej firmy transportu osobistego – komentuje Marcin Jaśkiewicz, prezes Simteract.

“Taxi Life: A City Driving Simulator” to druga gra spółki, po wydanym w 2022 roku “Train Life: A Railway Simulator”. W przypadku obu tych gier wydawcą jest francuska firma NACON, która również będzie odpowiedzialna za marketing tytułu. Taxi Life będzie miał premierę od razu w pełnej wersji (bez trybu wczesnego dostępu) zarówno na PC, jak i konsolach obecnej generacji.

– W przypadku drugiego tytułu praca jest naprawdę przyjemna. Mamy już stały zespół, który posiada kompetencje w zakresie QA i publikacji na konsolach, a także stworzone wewnętrzne struktury. Te ostatnie kilkanaście miesięcy pracowaliśmy intensywnie nad rozwojem gry pod kątem mechanik, a także uważnie słuchaliśmy społeczności, która zetknęła się z naszym poprzednim tytułem. To procentuje – niedawny trailer z zapowiedzią lutowej premiery Taxi Life zebrał na wszystkich platformach ponad milion wyświetleń – komentuje Marcin Jaśkiewicz, prezes Simteract.

„Taxi Life: A City Driving Simulator” to symulator jazdy taksówką, w którym głównym zadaniem stojącym przed graczami będzie transport pasażerów. Od tego, jak strategicznie i precyzyjnie poradzą sobie z losowymi wydarzeniami na drodze: wypadkami, pracami drogowymi, paradami czy warunkami atmosferycznymi, będzie zależała ich ocena i ewentualne napiwki. Sama jazda będzie się odbywać po realistycznie odtworzonej Barcelonie, gdzie na kierowcy skorzystają z 460 km dróg w skali 1:1 i możliwości eksploracji terenu.