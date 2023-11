Space Fox Games debiutuje na rynku NewConnect

Dziś, 13 listopada 2023 roku, Space Fox Games jako 12. spółka w tym roku zadebiutowała na rynku alternatywnym NewConnect. Akcje firmy na otwarciu wyniosły 6,76 zł, co oznacza niewielki spadek o 1,46% od ceny odniesienia (6,86 zł). Ponadto spółka informuje o złożeniu wniosku o dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych na projekt badawczy z dziedziny sztucznej inteligencji (AI).

Space Fox Games to warszawski gamedeweloper, który ma na swoim koncie wieloletnie doświadczenie w produkcji gier. Historia Space Fox Games sięga roku 2014, kiedy firma rozpoczęła działalność pod nazwą World Loom Games. Początkowo skupiała się na produkcji gier mobilnych oraz gier na PC z segmentu casual premium. Obecnie spółka skupia się na grach indie z segmentu AA, których budżet oscyluje wokół 1,5 – 2,5 mln PLN. Przez lata firma nawiązała współpracę z wieloma uznanymi podmiotami rynkowymi, takimi jak Artifex Mundi S.A., Klabater czy Game House. Do tej pory Space Fox Games wydało 12 gier, a kolejne 3 są obecnie w trakcie produkcji. Celem firmy jest wydawanie co najmniej jednej gry rocznie, a już teraz zapowiedziane są dwie premiery na rok 2024. Dodatkowo spółka zajmuje się też outsourcingiem IT.

– Debiut na NewConnect to jedno z ważniejszych wydarzeń w naszej historii, ale to nie jest koniec naszej drogi. Jesteśmy pełni zapału i gotowi na nowe wyzwania. Dziękujemy naszemu utalentowanemu zespołowi, naszym inwestorom, partnerom i graczom za ich wsparcie i zaufanie. Razem tworzymy przyszłość Space Fox Games, która zapowiada się niezwykle obiecująco. – mówi Aleksander Korulski, prezes Space Fox Games.

Dziś rano spółka złożyła wniosek o przyznanie dotacji w ramach programu SMART w wysokości 5 milionów złotych. Wnioskowany projekt koncentruje się na obszarze sztucznej inteligencji (AI), który w ostatnich latach stał się niezwykle istotnym tematem w dziedzinie gamingu i technologii informatycznych. Spółka wykorzystuje rozwiązania AI w codziennej pracy od dłuższego czasu, zrealizowała też dwa projekty wdrażające rozwiązania AI w związku z czym c posiada solidne doświadczenie w tej dziedzinie.

– Nasza firma posiada imponującą historię pozyskiwania dofinansowań, a w tym roku jako jedyny polski deweloper, otrzymaliśmy grant z Kreatywnej Europy. W duchu ciągłego rozwoju, aktywnie dążymy do pozyskania kolejnych dofinansowań, które pozwolą nam inwestować w innowacyjne projekty badawcze. Dzisiaj rano złożyliśmy znaczący wniosek o dofinansowanie w obszarze sztucznej inteligencji (AI), który traktujemy jako kluczowy kierunek rozwoju, a uzyskana dotacja pozwoli jej jeszcze skuteczniej rozwijać innowacyjne projekty oparte na tej nowoczesnej technologii – komentuje prezes.

W ramach debiutu na NewConnect, Space Fox Games wypuściło na rynek 1.001.000 akcji serii A, stanowiących 100% kapitału zakładowego. Spółka została wyceniona na około 6,9 mln zł, a free float spółki wynosi 28%.