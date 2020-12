Skanska sprzedaje budynek biurowy w Warszawie za 70 mln euro

Spółka biurowa Skanska sprze­da­ła drugi budynek warszawskiego kompleksu biurowego Spark spółce Stena Fastigheter AB. Nabywca należy do Grupy Stena i jest jednym z największych szwedzkich funduszy na rynku nieruchomości. Dla szwedzkiego inwestora jest to pierwszy zakup w Europie Środkowo-Wschodniej. Tran­sakcja dowodzi, że nieruchomości biurowe wysokiej jakości, zaprojektowane i zre­a­lizowane ze szczególną dbałością o zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników oraz środowisko naturalne są szczególnie atrakcyjnymi aktywami w niepewnych czasach. Jest to drugi biurowiec w stolicy Polski sprzedany przez Skanska w tym roku.

– W tych niepewnych czasach zaufanie i partnerstwo stanowią cenny kapitał. Bardzo nas cieszy, że Stena wchodzi na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, zawierając transakcję z tak długoletnim partnerem jak Skanska – podkreśla Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. –Naszym niezmiennym celem jest dostarczanie bezpiecznych, ponadczasowych, zdrowych, zrównoważonych i innowa­cyjnych miejsc pracy. Taki też jest kompleks biurowy Spark. To już drugi biurowiec w War­sza­wie, który sprzedaliśmy w tym roku. Pierwszym był Generation Park Z sprzedany w marcu do Deka Immobilien. Druga połowa roku pokazała ożywienie na rynku i wzrost zainteresowania najlepszymi projektami biurowymi. Uważam, że jakość i bezpieczeństwo są teraz najważniejsze z punktu widzenia najemców i inwestorów. Skanska udowadnia, że potrafi zapewnić jedno i drugie – dodaje Arkadiusz Rudzki.

– Transakcja, której przedmiotem jest biurowiec Spark B – budynek innowacyjny i zrównoważony, położony w najszybciej rozwijającej się dzielnicy biznesowej i biurowej Warszawy – ma dla nas szczególne znaczenie. Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy okazji, aby wejść na polski, a przy tym także na warszawski rynek nieruchomości. Spark B pasuje w tym przypadku idealnie, jako nowoczesny, ponadczasowy, certyfikowany w LEED Platinum oraz zbudowany zgodnie ze standardami WELL Gold biurowiec – powiedziała Cecilia Fasth, prezes w Stena Fastigheter AB.

Spark to kompleks biurowy zlokalizowany na warszawskiej Woli, najatrakcyjniejszej i najdy­namicz­niej rozwijającej się dzielnicy biznesowej w Warszawie. Całkowita powierzchnia najmu w sprzedanym budynku to ok. 19 tys. mkw. oraz 144 podziemne miejsca parkingowe. Nieruchomość posiada międzynarodowych i krajowych najemców, w tym m.in. UPC Polska, PCF Group, PKO Faktoring i INC Research (Syneos).

W obecnej sytuacji epidemiologicznej konieczne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i och­rony zdrowia w budynkach biurowych. Skanska ustanowiła kilka zasad i dostosowała biura w Europie Środkowej i Wschodniej, aby wspierać swoich najemców powracających do biur w tworzeniu zdrowego środowiska pracy. W ramach koncepcji „Care for Life” wprowadzono: konsultacje w zakresie wymagań dot. planowania przestrzeni w celu zapewnienia odpowiedniego fizycznego dystansu, rozwiązania bezdotykowe oparte na aplikacji Connected by Skanska, jak również plany sanityzacji i dezynfekcji czy zarządzanie jakością powietrza w biurze. Wiele z tych rozwiązań znalazło się w drugim budynku kompleksu biurowego Spark, np. wirtualna recepcja umożliwiająca dostęp do budynku za pomocą kodów QR odczytywanych przez telefon. Wdrożono też inne rozwiązania, takie jak stały dopływ świeżego powietrza czy zastosowanie wysokiej jakości filtrów powietrza w budynku.

­­Drugi budynek kompleksu biurowego Spark jest jednym z dziewięciu biurowców Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, które ubiegają się o certyfikat WELL Health-Safety Rating, przyznawaną przez International WELL Building Institute (IWBI). Jest to potwierdzony i zweryfikowany przez zewnętrznych ekspertów system oceny dla wszystkich nowych oraz istniejących typów budynków i obiektów. Koncentruje się na aspektach związanych z użytkowaniem, protokołach utrzymania, zaangażowaniu użytkowników i obsługi oraz planach awaryjnych. Został tak zaprojektowany, aby umożliwić właścicielom i zarządcom podjęcie niezbędnych kroków w celu priorytetowego traktowania zdrowia oraz bezpieczeństwa najemców, gości oraz obsługi. Budynek drugiej fazy kompleksu biurowego Spark będzie jedną z pierwszych nieruchomości Skanska, które otrzymają certyfikat w najbliższych miesiącach.

Nieruchomość położona jest przy jednej z najważniejszych zachodnich arterii komunika­cyjnych miasta, obsługiwanej przez 10 linii tramwajowych i liczne linie autobusowe. Drugi budynek kompleksu biurowego Spark znajduje się w odległości ok. 8 minut spacerem od dwóch stacji drugiej linii metra – „Ronda Daszyńskiego” i „Płockiej”, oddanych do użytku w kwietniu 2020 roku. Od każdej z nich dzielą go tylko dwa przystanki tramwajowe. Do stacji pierwszej linii metra „Ratusz Arsenał” można dojechać tramwajem w ciągu 9 minut.

Cały kompleks Spark został zaprojektowany zgodnie z wymogami certyfikacji LEED i WELL. Pierwszy budynek oddany do użytku w ramach inwestycji Spark był także pierwszym biurowcem w Europie Środkowo-Wschodniej, który otrzymał certyfikat WELL Core & Shell. Drugi budynek kompleksu również jest przygotowany do certyfikacji WELL Gold Core & Shell. Otrzymał już certyfikaty LEED Platinum oraz „Obiekt bez barier”. Ten ostatni dowodzi, że budynek jest przystosowany do użytkowania przez osoby o szcze­gólnych potrzebach – w tym osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi.