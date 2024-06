Sławomir Panasiuk Wiceprezesem Zarządu GPW

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Sławomira Panasiuka na stanowisko Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowy Wiceprezes będzie odpowiedzialny za obszar informatyczny i technologiczny. Uzupełnienie składu Zarządu GPW ma istotne znaczenie w kontekście trwających prac nad uruchomieniem systemu WATS, jednego z najważniejszych przedsięwzięć technologicznych ostatnich ośmiu lat realizowanych przez warszawską Giełdę.

Decyzję o powołaniu Sławomira Panasiuka w skład Zarządu Giełdy podjęła w kwietniu 2024 roku Rada Nadzorcza GPW

Powołanie Członka Zarządu GPW informatycznych zostało poprzedzone procedurą konkursową

Zarząd GPW obecnie składa się z maksymalnej liczby pięciu osób

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na dokonanie zmian w Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Tym samym nowym Wiceprezesem Zarządu GPW ds. informatycznych został Sławomir Panasiuk.

W kwietniu 2024 roku Rada Nadzorcza GPW w związku z przeprowadzonym postepowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu GPW ds. informatycznych, powołała Sławomira Panasiuka i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar informatyczny i technologiczny. Pod jego kierownictwem, Giełda planuje nie tylko skutecznie wdrożyć nowy system transakcyjny, ale także dostosować się do nowych trendów technologicznych oraz zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa.

– Nowoczesne technologie i systemy informatyczne są kluczem do sprawnego funkcjonowania Grupy Kapitałowej GPW oraz całego polskiego rynku kapitałowego. Cieszę się, że mogę dołączyć do warszawskiej Giełdy w momencie realizacji jednego z najważniejszych projektów technologicznych w historii naszego rynku. Moim celem jest nie tylko skuteczne wdrożenie nowego systemu transakcyjnego, ale także szeregu projektów zwiększających efektywność operacyjną i poziom odporności cyfrowej oraz dostosowanie warszawskiego parkietu do najnowszych trendów technologicznych. Te działania są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność operacji na rynku kapitałowym – stwierdza Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu GPW.

Sławomir Panasiuk, od 2006 roku był Członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), a od 2009 roku Wiceprezesem KDPW. Od 2011 roku pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Pod jego nadzorem zrealizowano wiele kluczowych i innowacyjnych technologicznie projektów, które znacząco podniosły jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując polski rynek finansowy do międzynarodowych standardów. Był członkiem Rady Nadzorczej Bondspot S.A., IRGIT S.A. oraz Centrum Giełdowego S.A.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Cybernetyki. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu informatyki, doktoranckie studia w zakresie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry – IESE.