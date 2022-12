Solartech buduje na Podkarpaciu jedną z największych farm fotowoltaicznych

W grudniu ruszyła na Podkarpaciu budowa jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych – PV Jeziórko. Instalacja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, ale przyniesie też szereg korzyści dla lokalnych społeczności. Główny wykonawca Solartech zdradza, z jakich lokalnych usług będzie korzystał.

Już w przyszłym roku do sieci elektroenergetycznej na Podkarpaciu popłynie pierwsza, bezemisyjna energia z olbrzymiej instalacji słonecznej. Tylko w 2023 roku zostanie zainstalowanych blisko 200 tys. modułów monokrystalicznych o mocy jednostkowej 500 W. W efekcie w kolejnym roku na obszarze o powierzchni ok. 100 ha pojawią się słoneczne generatory o łącznej mocy 100 MW. Docelowa moc 153 MW zostanie osiągnięta w 2024 roku. Roczna produkcja energii w modułach o łącznej mocy 100 MW szacowana jest na poziomie 107 tys. MWh.

– Realizacja tak przełomowej inwestycji jest dla Solartech wyzwaniem, ale też możliwością włączenia naszej kolejnej cegiełki do budowy nowego systemu energetycznego w Polsce. Projektując instalacje postawiliśmy na najnowsze technologie. Zastosowanie modułów bifacjalnych jest zgodne z ogólnoświatowym trendem. Tego rodzaju słoneczne generatory produkują energię na bazie światła docierające do dwóch stron ogniwa. Ich jakość pozwoli na uzyskanie wysokich wskaźników produkcji energii – mówi Bartłomiej Zysiński, prezes Solartech, spółki będącej głównym wykonawcą inwestycji w formule „pod klucz”.

Do budowy instalacji fotowoltaicznej zostanie użytych 12 tys. tzw. stołów konstrukcyjnych, na których pojawią się moduły fotowoltaiczne. Zostanie zainstalowanych też kilkanaście stacji transformatorowych oraz prawie 300 falowników stringowych, będących „sercem” każdego systemu słonecznego. Postęp realizacji prac będzie zależał od warunków pogodowych.

Instalacja PV Jeziórko to inwestycja realizowana na zlecenie spółki PGE Energia Odnawialna, należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, największego producenta energii elektrycznej w Polsce. Jako lider transformacji energetycznej w Polsce inwestor chce do końca 2030 roku osiągnąć łącznie 3 GW w instalacjach słonecznych.

Gdzie pojawi się nowa instalacja PV Jeziórko? Mieszkańcy Podkarpacia będą mogli ją dostrzec w Gminie Grębów, około 10 km od Tarnobrzega. Farma fotowoltaiczna jest w pełni bezpieczna dla mieszkańców i otoczenia, gdyż przeszła wszystkie procedury środowiskowe. Co więcej, bezemisyjna energia przekłada się na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz zazielenienie krajowego miksu energetycznego. Obecnie łączna moc zainstalowana w polskiej energetyce słonecznej wynosi 11 461,4 MW (dane ARE za październik 2022 roku). Oznacza to, że PV Jeziórko znacznie zwiększy słonecznej potencjał Polski, ale nie tylko.

PV Jeziórko angażuje potencjał lokalnych firm i kadr specjalistów

Inwestycje w OZE dają korzyści nie tylko dla środowiska i energetyki, ale wzmacniają też lokalne społeczności. Dla samorządów są to dodatkowe wpływy z tytułu podatków (np. od gruntów), dla lokalnych firm – dodatkowe zlecenia na usługi. Co więcej, tak duże inwestycje stają się poniekąd lokalną atrakcją turystyczną – takie przedsięwzięcia wzbudzają zainteresowanie mieszkańców. Farmę będzie można zobaczyć z bliska, ale nie można wejść na jej teren ze względów bezpieczeństwa.

– Nieużytki rolne zostaną odpowiednio zagospodarowane i spożytkowane. Tylko pierwsza faza budowy PV Jeziórko, która zakończy się w grudniu przyszłego roku, zasili ponad 50 tys. gospodarstw domowych, zaś z tytułu podatku budżet gminny będzie bogatszy o kilka milionów złotych w skali roku – informuje Zysiński.

Generalni wykonawcy jak Solartech podczas projektowania i budowy instalacji OZE starają się korzystać z potencjału lokalnych pracowników oraz firm. W ten sposób zainwestowany kapitał pozostaje w Polsce. Wykonawca już zaangażował w inwestycje pierwsze osoby, a to dopiero początek.

– Zatrudniliśmy na potrzeby budowy PV Jeziórko lokalnego inżyniera elektryka, szukamy obecnie kilku inżynierów budowy z tych terenów – dodaje.

Solartech będzie korzystać z usług lokalnego ornitologa, firmy saperskiej, firmy wycinającej drzewa. Wykonawca skorzysta też z usług podmiotów związanych z wynajmem nieruchomości oraz geodezją. Prezes zapowiedział, że wykonawca będzie szukał m.in. dostawców kruszywa pod budowę drogi do farmy fotowoltaicznej.