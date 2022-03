Spłata chwilówek – jak zrobić to skutecznie?

Łatwość zaciągania krótkoterminowych zobowiązań sprawia, że bardzo szybko można popaść w długi. Pomysł, aby jedną pożyczkę pokrywać kolejną, jest kuszący, jednak szybko może wymknąć się spod kontroli. Tym sposobem spirala długów szybko narasta i coraz trudniej nad nią zapanować. Na szczęście istnieje skuteczny sposób, aby pozbyć się długów i zacząć spłacać je terminowo. Jest nim konsolidacja chwilówek. Dowiedz się, na czym ona polega i jak z niej skorzystać.

Konsolidacja chwilówek – co kryje się pod tym terminem?

Zastanawiasz się, na czym polega konsolidacja chwilówek? Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego kojarzy się przede wszystkim z dużymi zobowiązaniami takimi jak kredyt hipoteczny, czy większe pożyczki gotówkowe. Jednak i w przypadku jakim są mniejsze pożyczki pozabankowe sprawdza się taktyka wspólnej spłaty całości zadłużenia. Może to być ratunkiem w podbramkowej sytuacji i pomóc w spłacie chwilówek. Procedura konsolidacji polega na podliczeniu całości zobowiązania i wyliczeniu nowej raty kredytu. Zazwyczaj udaje się też wynegocjować nowy, często dłuższy okres spłaty, przez co łatwiej jest regularnie spłacać zadłużenie. Spłata chwilówek, która do tej pory stanowiła spore wyzwanie staje się bardziej przystępna. Długi okres spłaty to często sposób na odzyskanie utraconej płynności finansowej.

Komu opłaca się dokonanie konsolidacji chwilówek?

Jeśli ciężko jest nam udźwignąć spłatę chwilówek i mamy szereg tego typu zobowiązań warto rozważyć ruch, jakim jest konsolidacja. To okazja do ponownego negocjowania warunków. Może okazać się, że spadnie rzeczywista roczna stopa oprocentowania i miesięczna rata będzie w zasięgu naszych możliwości finansowych. zamiast wplątywać się w spiralę długów i zaciągać kolejne kredyty warto poszukać innych rozwiązań. Nawet gdy znajdujemy się już w rejestrze dłużników, to część instytucji pozabankowych udziela spłaty chwilówek bez BIK. To najlepsza opcja, aby poprawić swoją sytuację finansową.

Gdzie ubiegać się o spłatę chwilówek?

Konsolidacja chwilówek zazwyczaj nie jest zadaniem banków. Trudnią się tym firmy pożyczkowe oraz różnego rodzaju instytucje pozabankowe. Możliwa jest też konsolidacja chwilówek online. Firma, która udziela takiego wsparcia ogranicza najczęściej wymagane formalności do minimum. Jest to zatem wygodne opcja, gdy nie chcemy kompletować szeregu dokumentów lub zależy nam na czasie. Kredyt konsolidacyjny w przypadku drobnych pożyczek mogą więc zaciągnąć wszyscy, którzy z różnych powodów nie są w stanie spłacać jednocześnie wielu zobowiązań. To znaczne ułatwienie, gdy chcemy uzyskać szybką spłatę chwilówek.

Biliti to profesjonalna pomoc kredytowa dla klientów indywidualnych

Biliti za Ciebie przeanalizuje produkty finansowe w wielu bankach i pomoże w uzyskaniu finansowania, które będzie najbardziej korzystne zarówno pod kątem jak najniższych możliwych kosztów oraz optymalnego dopasowana do Twojego budżetu.

Współpraca z klientem może odbywać się w całości online – przez Internet.

W ofercie między innymi:

Pomoc dla zadłużonych

– Oddłużanie,

– Konsolidacja chwilówek,

– Poprawa historii w BIK,

– Trudne kredyty dla zadłużonych.

Oferta kredytowa

– Kredyt gotówkowy,

– Kredyt konsolidacyjny,

– Kredyt hipoteczny,

– Kredyt refinansowy.

Kredyty dla zadłużonych

– Szybka pożyczka – chwilówka bez BIK,

– Kredyty – pożyczki pozabankowe,

– Kredyt z opóźnieniami BIK.

Na stronie www znajdziesz również:

– Rozbudowany kalkulator kredytowy,

– Możliwość bezpłatnego zbadania zdolności kredytowej.

Adres:

Taborowa 22,

02-699 Warszawa

Telefon:

+48 572 803 172

Strona internetowa:

https://biliti.pl/