Spółka z Koluszek chce poprawić bezpieczeństwo na torach

Kosztem 7,9 mln złotych spółka ART IN ENERGY specjalizująca się w budowie i optymalizacji sieci trakcyjnych dla transportu szynowego, uruchomiła kosztem nowoczesne centrum badawczo – rozwojowe w Koluszkach. Centrum B+R będzie współpracować z Instytutem Kolejnictwa w Warszawie.

– W moim przekonaniu centra badawczo- rozwojowe są jednym z najważniejszych sposobów na technologiczny rozwój polskich firm – powiedział Arkadiusz Błoch, Prezes Zarządu spółki Art In Energy. – Opracowane w nich, a następnie po weryfikacji, wdrożone innowacyjne rozwiązania pomagają w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w których liczy się, jakość, technologia i bezpieczeństwo, a nie jedynie cena. Oczywiście tylko nieliczne firmy mogą sobie pozwolić na samodzielne poniesienie wszystkich kosztów związanych z budową a następnie utrzymaniem jednostek badawczo – rozwojowych. Stąd tak ważne są fundusze. Zarówno krajowe, jak i unijne, które oferują w tym zakresie realne wsparcie przedsiębiorcom – podkreśla A. Błoch.

Zaplecze projektowe Spółki zostało wyposażono w specjalistyczny park maszynowy CNC, dostarczone m.in., przez: Defum, Bekamak, Otinus, Pax Phu oraz Eurometal. To umożliwia realizację precyzyjnych procesów z zakresu obróbki skrawaniem i automatyzacji. – Tutaj nie było mowy o rozwiązaniach kompromisowych. Wybierając urządzenia, postawiliśmy na najlepszą dostępna jakość za adekwatną do oczekiwań cenę – zapewnia Paweł Sych, dyrektor do spraw technicznych Spółki. – W efekcie możemy dziś zaoferować rozwiązania znacznie wykraczające poza rynkowe standardy – dodaje dyr. Sych.

Zarówno kolek, jak i tramwaje

Art In Energy zrealizowała między innymi elektryfikację linii kolejowej nr 68 na relacji Lublin- Stalowa Wola Rozwadów, a także liczne modernizacje sieci trakcyjnej choćby na stacji Rzeszów, odcinku Warka – Radom, czy Koluszki – Słotwiny. Zmodernizowała również linie trakcyjną na warszawskim moście Gdańskim i brała udział w budowie linii tramwajowej w Łodzi przy ul. Rydza Śmigłego.

– Szeroko rozumiane usługi badawcze związana z optymalizacją procesów utrzymaniowych infrastruktury sieciowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technik w tym technik obróbki metali i tworzyw dielektrycznych w branżach energetyki kolejowej i tramwajowej będą się dalej rozwijać. Transport szynowy może być najważniejszym beneficjentem zmian związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji i dekarbonizacją transportu. Żeby to się jednak stało konieczne jest nie tylko modernizowanie sieci, ale także jej rozbudowa – przekonuje prezes Błoch.

Przypomnijmy, że Krajowy Plan Kolejowy zakłada modernizację ok. 9 tys. km linii kolejowych, z których pod października 2021 roku do użytku oddano już 5600 km torów. Biorąc pod uwagę tylko przewozy towarowe, według obecnych założeń do roku 2040 zmodernizowane mają być wszystkie linie, po których odbywa się ruch. Prędkość pociągów towarowych ma zaś wzrosnąć do średnio 50-60 km/godz. Wykonawcy liczą również na inwestycje w piętnastu działających w Polsce sieciach tramwajowych.

ART In Energy Spółka z o.o. powstała w marcu 2017 r. Od chwili rozpoczęcia działalności zmodernizowało ponad 262 kilometrów i wybudowała (zelektryfikowała) 110 km linii kolejowych. Uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.