Endava wchodzi do Polski

Endava, brytyjski dostawca usług technologicznych następnej generacji, posiadający biura w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Południowej oraz zespoły zlokalizowane w pobliżu siedzib klientów w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Singapurze, ogłasza ekspansję w Polsce.

Brytyjska firma, z siedzibą w Londynie i notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, od ponad 20 lat z powodzeniem redefiniuje sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z technologią i otaczającym ich światem. Endava dostarcza zawansowane rozwiązania, buduje platformy technologiczne i przyspiesza zmiany dla klientów z branż takich jak: usługi finansowe i płatności elektroniczne, TMT (technologia, media i telekomunikacja) czy logistyka.

Endava zatrudnia ponad 10.000 specjalistów na całym świecie (w tym ponad 5.000 osób w Europie Środkowo-Wschodniej), którzy pracując w wielofunkcyjnych zespołach, składających się z pracowników o różnych specjalizacjach i różnym stażu pracy, dostarczają kompleksowe rozwiązania dla klientów firmy – od pomysłu i strategii po wdrożenie i wsparcie techniczne.

Doceniając wysokie kompetencje polskich specjalistów w zakresie wdrażania rozwiązań chmurowych opartych na Google Cloud Platform, Endava tworzy polskie centrum doskonałości Google do obsługi swoich europejskich klientów. Wspierać ono będzie firmy we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań cloud native, konfiguracji landing zone oraz migracji danych do chmury obliczeniowej.

Endava rozpoczyna rekrutację w Polsce, oferując możliwości m.in. dla programistów, testerów, inżynierów aplikacji, analityków, kierowników projektów, architektów oprogramowania oraz pracowników usług wsparcia.

Brytyjska firma, postrzegana jako jeden z pracodawców pierwszego wyboru w większości miast, w których działa, ogłosiła przyjęcie hybrydowego modelu pracy na stałe. Daje to pracownikom możliwość pracy zarówno w biurze, jak i w domu. Biuro jest postrzegane jako przestrzeń, w której można doświadczyć kultury organizacyjnej opartej na pracy zespołowej, uczestniczyć w ceremoniach Agile, szkoleniach i wydarzeniach firmowych, programach stażowych, warsztatach oraz innych aktywnościach, w których preferowana jest bezpośrednia współpraca.

„Zapotrzebowanie na cyfrowe technologie rośnie na całym świecie, co pozwala nam rozwijać nasze regionalne centra i przyciągać nowe talenty do naszych zespołów. Polska z pewnością stanie się jednym z naszych głównych rynków, ponieważ znaleźliśmy tu bardzo wielu utalentowanych inżynierów o ogromnym potencjale”, powiedział Claudiu Constantinescu, Regional Manager, Central Europe, Endava.

“W Endavie stawiamy na zgrane zespoły wykonujące doskonałą pracę dla naszych klientów, którzy wracają do nas z kolejnymi projektami. To pozwala nam rozwijać się jako organizacji, a także otwiera nowe możliwości dla naszych pracowników, dając im szansę zawodowego rozwoju oraz realizacji nowych zadań i obowiązków wynikających z rozszerzania naszej działalności. Doceniając lokalny potencjał, wierzymy, że Polska stanie się częścią naszego sukcesu,” dodał John Cotterell, Chief Executive Officer, Endava.

Wraz z ekspansją na nowe rynki, Endava konsekwentnie buduje kulturę organizacyjną opartą na wartościach i nadrzędnych celach, które przyczyniają się do jej dynamicznego rozwoju. Firma oferuje wiele nowych i ekscytujących możliwości rozwoju dla profesjonalistów IT na wszystkich szczeblach kariery.