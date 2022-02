Nowe lokalizacje dla krematoriów – nowelizacja Prawa Pogrzebowego

Krematoria mają znajdować się w ściśle wyznaczonych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarach – przewiduje projekt nowelizacji Prawa Pogrzebowego. Chodzi o usytuowanie ich w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy, możliwie jak najdalej od budynków mieszkalnych. Zmiany dotyczyć mają też samej kremacji.

Chowając swoich bliskich, coraz częściej wybieramy kremację. Nowe przepisy mają precyzyjnie uregulować sam sposób jej dokonywania (np. parametry techniczne pieca kremacyjnego, pojemników), uprawnień odpowiedzialnych za nią osób, jak i lokalizacji krematoriów.

– Chodzi o te, które dopiero powstaną. Ustawodawca proponuje, aby ten segment usług pogrzebowych znajdował się w wyznaczonych planem zagospodarowania przestrzennego obszarach, przede wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza – tak, aby obiekty te usytuowane były jak najdalej od budynków mieszkalnych – mówi Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dodaje, że celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest uniknięcie w przyszłości sporów czy sprzeciwów, jakie pojawiałyby się wobec położonych zbyt blisko zamieszkałych okolic punktów krematoryjnych.

– Dzisiaj niestety funkcjonują one często w ścisłej zabudowie miejskiej, a nawet, jak to ma miejsce w jednym z miast na Mazowszu, w ścisłej zabudowie i sąsiedztwie szpitala, który powinien być raczej miejscem wolnym od tego rodzaju sąsiedztwa – opisuje obecny stan rzeczy Robert Czyżak.

Zwraca on też uwagę, że w myśl nowych przepisów ujednolicony zostanie druk certyfikatu kremacji (obowiązywać będzie jeden wzór w całej Polsce), jak również dodatkowy „niepalny identyfikator z danymi krematorium” z numerem porządkowym kremacji, umieszczany w trumnie ze zwłokami przed dokonaniem kremacji, tak, aby rodziny osób zmarłych były absolutnie pewne co do autentyczności przekazywanych im prochów.

– Wprowadzone procedury porządkują proces całej kremacji, która dziś przypomina często tzw. wolną Amerykankę. Dlatego też stosowne unormowania dotyczyć mają np. samego spopielenia – wskazuje Robert Czyżak. Zgodnie z tym, kremacja ma być dokonywana w specjalnej, wykonanej z materiału łatwopalnego, nie lakierowanego (najlepiej z surowego drewna, bez żadnych okuć) trumnie, zaś urna z prochami wykonana ma być z metalu, kamienia, szkła, ceramiki bądź materiałów biodegradowalnych, o pojemności min. 3,5 litra.

Bezpośredni nadzór (przede wszystkim, jeśli chodzi o utrzymanie należytych standardów) nad krematoriami obejmą Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej zaznacza też, że projekt nowelizacji ustawy Prawo Pogrzebowe powinien trafić z KPRM do sejmu. Tym samym, rozpocznie się ostatni etap związany z wejściem w życie nowego prawa pogrzebowego.

Nowy projekt zakłada min. stosowne regulacje pozwalające na lepsze i bardziej czytelne funkcjonowanie w Polsce krematoriów zajmujących się spopieleniem zmarłych.

Na rynku polskim funkcjonują dziś 73 krematoria. Liczba kremowanych ciał systematycznie rośnie. W 2021 roku wynosiła ona 175 tys., podczas gdy rok wcześniej – 164 tys. W Polsce działa obecnie około 4 tysięcy firm pogrzebowych. Mniej więcej tyle samo zajmuje się kamieniarstwem.