Spread Group się rozwija – przeprowadzka do nowego zakładu produkcyjnego w Legnicy

Rusza nowy zakład produkcyjny Spread Group w Legnicy. Po 13 latach na północy miasta firma przenosi się do nowoczesnej, niedawno wybudowanej hali w Panattoni Park Legnica, na południu miasta. Nowy budynek o łącznej powierzchni prawie 11 000 m2 oferuje miejsce na większy magazyn, rozbudowany park maszynowy z różnymi technologiami druku oraz więcej pomieszczeń biurowych.

Nowy zakład produkcyjny będzie centralnym magazynem europejskim

„Otwierając nową lokalizację, optymalizujemy naszą logistykę na terenie Europy. Obiekt w Legnicy jest teraz centralnym magazynem dla naszej produkcji w Niemczech, Czechach i Polsce. Dotychczas dysponowaliśmy około 4500 miejsc paletowych. Tę pojemność możemy teraz podwoić lub nawet potroić. Przeprowadzka była naszym wspólnym dokonaniem! Jestem bardzo dumny z całego zespołu, który pomimo przeciwności w ciągu ostatnich 12 miesięcy, doprowadził do terminowego uruchomienia naszego nowego, ważnego strategicznie zakładu produkcyjnego” – mówi Hanne Dinkel, dyrektor ds. dostaw dla klienta w Spread Group.

Inwestycje i przeprowadzka do nowego budynku podkreślają też zaangażowanie Spread Group w rozwój regionu oraz rozwój technologii druku. Oprócz maszyn do druku folią, termosublimacji, druku plakatów i naklejek, zainstalowane zostały również najnowocześniejsze cyfrowe drukarki do druku bezpośredniego. Nowo zaprojektowane maszyny do druku na wyrobach poliestrowych oraz maszyny do haftowania odzieży także już niedługo przeniosą się do tej lokalizacji.

Zalety logistyczne w każdym aspekcie

„Hala produkcyjna i magazynowa znajdują się teraz na jednym poziomie, co optymalizuje i upraszcza całą organizację i produkcję. Dodatkowo nowa lokalizacja jest bardzo dobrze połączona komunikacyjnie z Autostradą A4, z czego korzystają nasi dostawcy i pracownicy oraz dostawcy usług logistycznych” – mówi Ewa Ziemba, dyrektor ds. produkcji w Legnicy.

Jak komentuje Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni: „Rynek legnicki należy do regionu wrocławskiego – jednej z najlepszych lokalizacji logistycznych Polski. Dotychczas nie dysponował nowoczesną powierzchnią magazynowo-produkcyjną adresowaną do wielu najemców. Dlatego cieszę się, że dzięki naszej inwestycji Panattoni Park Legnica, zyskał nie tylko region i lokalny rynek pracy, ale takie przedsiębiorstwa jak Grupa Spread, która właśnie uruchomiła zakład produkcyjny o strategicznej roli dla europejskiej działalności firmy.

Przy produkcji w Legnicy pracuje obecnie około 200 pracowników, niektórzy od wielu lat. Przeprowadzka pozwoliła Grupie Spread przyciągnąć nowych pracowników, a zespół cały czas poszukuje kolejnych członków – od zatrudnianych sezonowo po specjalistów.

Legnica jest jednym z pięciu miejsc produkcji Grupy Spread. W 2020 roku w oddziałach firmy wydrukowano łącznie 9,8 miliona produktów i wysłano je do klientów na całym świecie. Dostawca druku na żądanie planuje dalsze zwiększenie liczby dostarczanych produktów w 2021 roku. Dzięki nowym możliwościom jakie daje obiekt w Legnicy, firma jest do tego idealnie przygotowana.