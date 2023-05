Sprzedaż detaliczna w Polsce

Kolejny miesiąc spadku sprzedaży detalicznej w Polsce. Kwietniowy wskaźnik wyniósł 3,4% r/r, wobec 4,8% r/r w marcu. Jest to odczyt gorszy od prognoz (3,8%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych (skorygowana o inflację) zaliczyła jednak spadek o 7,3% r/r. W danych o sprzedaży widoczny jest realny spadek konsumpcji. Wpływ ma na to oczywiście wysoka inflacja, w tym realny spadek wynagrodzeń, który prowadzi do ograniczenia realnej siły nabywczej gospodarstw domowych. Konsumenci są zmuszeni do zmian struktury swoich wydatków, zmian jakościowych lub rezygnacji z części z nich.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski