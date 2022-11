Stabilizacja na złotym

Jeszcze wczoraj wydawało się, że grozi nam fala paniki. Kolejny dzień jednak mocno uspokoił sytuację. Dzisiaj na pierwszy plan znów wraca wzrost cen w Polsce.

Wpływ rakiety zgasł

Jeszcze wczoraj wydawało się, że rynki będą żyć tragedią wywołaną wybuchem rakiety na terytorium Polski. Temat ten umarł jednak niesamowicie szybko. To bardzo dobrze, że jako społeczeństwo, tym razem nie daliśmy się porwać panice. Rynki walutowe bardzo szybko wróciły do poziomów sprzed podania informacji. W bankomatach nadal są pieniądze, w sklepach nie wykupiliśmy podstawowych towarów. Okazuje się, że podjęte wysiłki siania paniki okazały się nieskuteczne.

Inflacja bazowa jednak w górę

Inflacja bazowa wzrosła zgodnie z oczekiwaniami do 11%. Pokazuje to, że szczyt cen jeszcze przed nami. W przypadku tego parametru ciężko mówić o złych zbiorach czy cenach energii. Inflacja bazowa wyklucza wpływ tych czynników na wynik końcowy. Tak wysoki parametr pokazuje, że po prostu przyzwyczajamy się do powoli rosnących cen wszystkiego. W rezultacie ryzykujemy znalezienie się w zjawisku określanym jako spirala inflacyjna. Pomimo tego, że inflacja bazowa rośnie nie widać jej wpływu na WIBOR. Po ostatnim posiedzeniu RPP rynek wyraźnie ogranicza oczekiwania dalszego wzrostu stóp procentowych. Jest to dobra wiadomość dla kredytobiorców złotowych. Pomimo braku zmian stóp procentowych od szczytu sprzed decyzji WIBOR 3m spadł o 0,21%, a WIBOR 6m o 0,22%.

Lepsze dane stabilizują dolara

Ostatnia passa amerykańskiej waluty była naprawdę słaba. W ciągu dwóch tygodni amerykańska waluta straciła względem euro około 9%. Wczoraj ruch wyhamował, po części dzięki lepszym od oczekiwań danym zza Oceanu. Szybciej od oczekiwań rośnie sprzedaż detaliczna. Z kolei trochę spowolniła produkcja przemysłowa, ale to jest powodowane zmniejszaniem zapasów. Biorąc jednak pod uwagę siłę ostatniego ruchu, można było oczekiwać pewnej korekty nawet bez wsparcia danych makroekonomicznych.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl