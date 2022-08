Steven Bandrowczak nowym dyrektorem generalnym Xerox

Steve ma na swoim koncie wiele sukcesów w osiąganiu wyników, dzięki wykorzystaniu platform cyfrowych, w celu zwiększenia udziału w rynku i rentowności. Nieustannie stawał na wysokości zadania, wykazywał się umiejętnością przewodzenia firmy z pasją i empatią, kiedy Xerox najbardziej go potrzebował. Zarząd jest w pełni przekonany, że Steve jest właściwym liderem, który poprowadzi Xerox do realizacji celów – powiedział James Nelson, prezes zarządu Xerox.

Jestem zaszczycony decyzją zarządu o powołaniu mnie na stanowisko dyrektora generalnego. Widzę ogromny potencjał w naszej firmie. Jestem dumny, że mogę współpracować ze wszystkimi moimi kolegami z Xerox i wspólnie budować jej lepszą przyszłość – powiedział Steven Bandrowczak.

Dodatkowe informacje o nowym dyrektorze generalnym

Steven Bandrowczak dołączył do Xerox w 2018 roku z Alight Solutions, gdzie był dyrektorem operacyjnym i dyrektorem ds. Informatyki odpowiedzialnym za globalny łańcuch dostaw firmy, usługi wspólne, rozwój produktów, biuro transformacji, zobowiązania, strategię i operacje IT, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i nieruchomości.

Przed rozpoczęciem pracy w Alight Solutions Steven był prezesem Telecommunication Media and Technology w Sutherland Global Services. Wcześniej pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. globalnych usług biznesowych w Hewlett-Packard, gdzie przekształcił organizację usług wspólnych, zatrudniającą 16 000 pracowników, w wysoce wydajną działalność z naciskiem na automatyzację, analitykę biznesową i optymalizację pracy. Ponadto Bandrowczak kierował praktyką outsourcingu procesów biznesowych (BPO) w Enterprise Services Group.

Podczas swojej kariery Steven zajmował wysokie stanowiska kierownicze w różnych globalnych firmach o wartości wielu miliardów dolarów, w tym Avaya, Nortel, Lenovo, DHL i Avnet.