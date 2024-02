Styczeń 2024 r. był rekordowym miesiącem pod względem wartości udzielonych kredytów.

W styczniu 2024 r., w porównaniu do stycznia 2023 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych: kredytów mieszkaniowych (+304,9%), ratalnych o (+115,4%), gotówkowych (+14,7%) oraz kart kredytowych (+3,8%). Wzrosła również wartość wszystkich udzielonych kredytów: (+403,4%) w kredytach mieszkaniowych, (+48,3%) w kredytach ratalnych, (+23,5%) w kredytach gotówkowych i (+3,2%) w limitach na kartach kredytowych.

W styczniu 2024 r. banki i SKOK-i udzieliły znacznie więcej wszystkich rodzajów kredytów i na wyższą wartość niż w styczniu 2023 r.

Największe dynamiki wzrostu odnotowały kredyty mieszkaniowe zarówno pod względem liczby (+304,9%), jak i wartości (+403,4%). Przyczyną tak wysokiego ożywienia kredytowego mogą być m.in. rosnące ceny nieruchomości i większa dostępność kredytów hipotecznych.

– W styczniu br. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych przekroczyła 10 mld zł i tym samym była największa w historii. W porównaniu do stycznia 2023 r. (2,05 mld zł) wartość tegorocznej styczniowej akcji kredytowej wzrosła aż pięciokrotnie – mówi Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej.

– Rekordowy styczniowy wynik, to efekt sukcesywnego procedowania wniosków w ramach ubiegłorocznego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Co prawda, wnioski na te kredyty można było składać tylko do końca grudnia 2023 r., ale w przypadku kredytów mieszkaniowych proces kredytowy w bankach trwa 1 – 2 miesiące od złożenia wniosku. W związku z tym uruchomienie wnioskowanych w grudniu ub.r. kredytów, odbywa się w styczniu i nadal w lutym – wyjaśnia Sławomir Nosal.

Według statystyk BIK, wartość kredytów udzielonych w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% wyniosła w styczniu 2024 r. 6.051 mln zł i była wyższa niż w poprzednich miesiącach.

Do połowy lutego br. udzielono w ramach tego programu kredytów na łączną kwotę 30,6 mld zł

Nie tylko kredyty mieszkaniowe, ale również gotówkowe, ratalne i karty kredytowe cieszyły się większym zainteresowaniem w styczniu br. w porównaniu do stycznia 2023 r.

Kredyty gotówkowe wykazały umiarkowany wzrost liczby (+14,7%) i wartości (+23,5%). Karty kredytowe były jedynym rodzajem kredytu, który nie zmienił się znacząco ani pod względem liczby (+3,8%) ani wartości (+3,2%).

Na uwagę zasługuje także dużo wyższa niż przed rokiem liczba przyznanych kredytów ratalnych (+115,4%), których wartość wzrosła prawie o połowę (+48%) w porównaniu do stycznia ub.r. Warto jednak zauważyć, że w ujęciu miesiąc do miesiąca, kredyty ratalne jako jedyne zanotowały spadek pod względem liczby (-13,5%) oraz wartości (-14,5%).

– W styczniu tego roku banki udzieliły kredytów gotówkowych na wartość 6,44 mld zł. Było to mniej niż w okresie maj-listopad 2023 r., czyli siedmiomiesięcznej wartości sprzedaży. Niska wartość akcji kredytowej w styczniu jest typowym zjawiskiem, choć trzeba przyznać, że w porównaniu ze styczniem poprzednich trzech lat, tegoroczna wartość nowo udzielonych kredytów gotówkowych jest wyraźnie wyższa – tłumaczy Sławek Nosal i dodaje:

– Podobnie, jak w przypadku kredytów gotówkowych, tegoroczna wartość nowo udzielonych kredytów ratalnych jest wyraźnie wyższa (dynamika +48,3% r/r), porównując ze styczniem poprzednich trzech lat. Wprawdzie wartość sprzedaży w styczniu br. na poziomie 2,07 mld zł była niższa niż w listopadzie i grudniu 2023 r., ale są to tradycyjnie miesiące o najwyższej w roku sprzedaży tego produktu z uwagi na szczyt zakupowy, świąteczne promocje w sklepach stacjonarnych oraz internetowych.