Święta w pracy, czy praca w święta?

Dwa tygodnie urlopu czy dni wolne przeplatane pracą – jak wygląda końcówka zawodowego roku dla Polaków? Według badań Pracuj.pl życie w wielu biurach w tym czasie znacznie zwalnia. Blisko połowa badanych deklaruje branie wolnego na część dni roboczych, a co piąty – w ogóle nie pracuje w okresie od świąt do końca roku. Natomiast pracodawcy są wyraźnie podzieleni w ocenie takich praktyk – równie często zachęcając, jak i zniechęcając zespoły do urlopów w okresie okołoświątecznym.

Koniec grudnia: sezon urlopów

Zespół portalu Pracuj.pl przepytał pracujących specjalistów – użytkowników serwisu – o ich plany urlopowe związane ze świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem. Jak pokazują wyniki, końcówka grudnia to okres wyjątkowego uspokojenia się sytuacji w większości miejsc pracy. Dla wielu Polaków to także okazja do wykorzystania do końca przysługujących im dni wolnych.

Jak deklaruje 47% badanych przez Pracuj.pl, w tym czasie biorą oni wolne na przynajmniej część dni pracujących. Co piąty (22%) przez cały ten okres decyduje się urlopować, a tylko co trzeci decyduje się być w biurze we wszystkie dni oprócz ustawowo wolnych. Ponadto 8% respondentów deklaruje, że ich firmy zamykają się na cały okres od świąt do końca grudnia.

Świąteczna przerwa? Co pracodawca, to opinia

Specyfika pracy w okresie przypadającym od świąt do sylwestra zazwyczaj znacząco różni się w zależności od branży, w jakiej działa firma. Odbicie tej sytuacji widać w postawach przyjmowanych wobec okresu urlopowego pod koniec grudnia przez pracodawców. Są oni pod tym względem wyjątkowo mocno podzieleni. Według 46% badanych ich pracodawca zachęca pracowników do brania wolnego w tym okresie, ale według tylko niewiele mniejszej grupy (43%) – zniechęcają do nieobecności w pracy w tym czasie.

Grudzień to okres, który w niemal każdej firmie i specjalizacji ma swoją konkretną specyfikę. Na przykład, w branży handlowej, eventowej czy turystycznej to oczywiście czas wzmożonej pracy i zainteresowania klientów niemal przez cały miesiąc, także w okresie tuż po świętach. Z kolei w innych organizacjach najbardziej intensywna praca, związana np. z podsumowaniami roku i dopinaniem formalności, ma miejsce w pierwszej połowie grudnia. Natomiast w ostatnich dwóch tygodniach tego miesiąca raczej nie realizuje się kluczowych projektów, a frekwencja w biurach wyraźnie maleje. Te rozbieżności odbijają się także wyraźnie w postaci zróżnicowanych odpowiedzi naszych badanych

— komentuje Agnieszka Dobosz, ekspertka Pracuj.pl, Koordynator ds. Komunikacji z Użytkownikami w Grupie Pracuj.

Święta w pracy, czy praca w święta

Do interesujących zagadnień dotyczących świąt w pracy należą nie tylko plany urlopowe. Zespół Pracuj.pl zapytał także swoich użytkowników m.in. o zwyczaje świąteczne panujące w ich firmach, oferowane im z tej okazji benefity czy o cechy, jakimi z tej okazji powinien wykazać się dobry pracodawca. Wszystkie te kwestie porusza badanie „Święta w pracy”, którego szersze opracowanie można znaleźć w biurze prasowym Pracuj.pl.